Мартин Хельме о идее реформистов: деньги бедных хотят отдать богатым

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Председатель партии EKRE - крупнейшей оппозиционной силы Рийгикогу нынешнего созыва - Мартин Хельме подверг критике озвученную накануне министром финансов Кейт Пентус-Розиманнус (Партия реформ) идею о снижении ставки подоходного налога до 13% и выплате всех поступлений от него в местные самоуправления.

Министр финансов Мартин Хельме Фото: Танель Меос

"Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус замалчивает что-то очень важное, когда предлагает понизить подоходный налог на четверть или даже на треть и передать оставшуюся сумму самоуправлениям. На первый взгляд замечательно, не правда ли? Понятный людям касающийся их налог значительно уменьшится – и самоуправления, похоже, получат солидную денежную прибавку. В действительности же радоваться будет нечему", - написал Мартин Хельме на своей странице в Facebook, чей перевод сообщения на русский язык опубликовал портал Uueduudised.

"Начнем с самоуправлений, которые получают сейчас около 12 процентов от 20-процентного подоходного налога, а станут получать 13 процентов. На самом деле это и не скачок, и не сколь-либо существенная денежная добавка. Правительство при желании могло бы свободно изменить долю самоуправлений на несколько процентов, но до сих пор Партия реформ считала, что этого делать нельзя, так как возникающий в таком случае дефицит государственного бюджета в несколько десятков миллионов является непреодолимым препятствием", - добавил Мартин Хельме.

"Тут мы сталкиваемся со следующей проблемой: если ставка подоходного налога снизится до 13 или 15 процентов, это пробьёт в госбюджете дыру в размере 200-300 миллионов евро. Чем ее будут латать?, - задается вопросом Хельме. - Ну, конечно же, это произойдет не за счет урезания расходов, хотя об этом можно говорить. Недостача будет восполнена за счет каких-то новых налогов. Каких именно, министр финансов умалчивает".

"Тем самым план Кейт Пентус-Росиманнус на деле является планом повышения налога, нам просто не говорят – какого, и подают реформу под соусом снижения налога. В качестве дымовой завесы Кая Каллас непрестанно повторяет, будто наше предыдущее правительство повышало налоги", - отмечает Мартин Хельме.

"Еще два нюанса. Доход самоуправлений в ближайшие годы и так заметно возрастет в связи с ростом земельного налога после оценки земельных участков. Вдобавок реформисты очень усердно повышают потребительские налоги (акцизы, на мусор, на пластик, на энергию, на транспорт и т.д.), хотя эти поборы больнее всего бьют как раз по людям с меньшими доходами. В то же время Партия реформ хочет постоянно снижать подоходный налог, хотя при нынешних налоговых льготах низкооплачиваемые работники подоходного налога практически не платят и он касается в первую очередь людей зажиточных и богатых. Так это и есть гениальная налоговая реформа? Робин Гуд брал у богатых и отдавал бедным, а Кая Каллас и ее министр финансов поступают наоборот", - заключает Мартин Хельме.





ERR