Выясняются причины взрыва на Балтийской электростанции

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В минувшую пятницу на Балтийской электростанции, расположенной под Нарвой, произошел взрыв, предположительной причиной которого было короткое замыкание в электрофильтрах

Фото: DMITRI FEDOTKIN

”Взрыва котла не было, — заверила пресс-секретарь Eesti Energia Елена Дербнева. — В пятницу, 25 июня, имел место инцидент, когда на котле выполняли работы по выгрузке сланца из бункеров и мелкие частицы по газоходам попадали в электрофильтры. Предположительно на электрофильтре могло произойти короткое замыкание, появилась искра, что и привело к повреждениям газохода. Никто из работников не пострадал.

По ее словам, все обстоятельства случившегося выясняются, в том числе устанавливается ущерб, а также то, какие ремонтные работы необходимо провести.

"Причиной случившегося могло стать короткое замыкание на электрофильтре. Причина короткого замыкания будет выяснена в ходе анализа ситуации", — добавила Дербнева.

Фото: Балтийская электростанция





DELFI



