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Конвейер новостей / Здравоохранение / В стране и миреВ Финляндии растет количество заражения коронавирусом среди футбольных туристов

Дата публикации: Сегодня, 12:39 Просмотрено: 89

Большинство случаев заболевания, выявленных среди футбольных фанатов, обнаружены в Хельсинки. Высока вероятность того, что заболевшие инфицированы заразным дельта-штаммом, распространенным в России.

В Финляндии растет количество заражения коронавирусом среди футбольных туристов
Иллюстративное фото: SIPA / Scanpix

Руководитель THL Мика Салминен заявил, что по всей стране таких случаев выявлено уже более 200, сообщает портал Yle.

Согласно Салминену, число заболеваний по сравнению с прошлым четвергом выросло вдвое. Более половины - это случаи заражения из Петербурга.

"По всей Финляндии выявлены случаи инфицирования, однако 80-90 процентов приходятся именно на столичный регион и в частности на Хельсинки", – подчеркнул Салминен.

Пока нет точной уверенности в том, что заболевшие заразились именно дельта-штаммом, однако вероятность этого высока. По словам Салминена, окончательно это прояснится через неделю.

Салминен не исключает, что в результате распространения дельта-штамма в стране придется ввести новый локдаун.

"Все зависит от того, сумеем ли мы отследить цепочку заражений и выявить первого заболевшего, чтобы прервать распространение вируса. Здесь многое зависит от сознательности самих туристов. Каждый случай создает риск заражения других людей и нового витка эпидемии", - сказал он.

В прошлый вторник через погранпункт Ваалимаа в Финляндию пропустили без тестов порядка 800 футбольных туристов. К такому исключительному решению пограничники пришли из-за пробок на границе, возникших после того, как в страну с чемпионата Европы по футболу начали возвращаться туристы.

Салминен напоминает, что если турист вернулся из Петербурга, не проходя тестирование на границе, то ему необходимо обратиться за тестом по месту жительства.


ERR

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