Министр финансов: подоходный налог нужно снизить до 13-15%

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По словам министра финансов Кейт Пентус-Розиманнус, ставка подоходного налога может быть снижена до 13-15%, при этом весь подоходный налог мог бы поступать в местные самоуправления. Министр утверждает, что это поможет снизить налоги на рабочую силу, а местным органам власти облегчит финансирование услуги по уходу.

Министр финансов Кейт-Пентус Розиманнус. Фото: Siim Lõvi / ERR

Пентус заявила, что налоги на рабочую силу в Эстонии слишком высоки, но в то же время в условиях старения населения должны покрываться медицинские и социальные расходы.

"Это можно сделать, пересмотрев всю налоговую систему в целом, а не выклевывая отдельные налоги", - написала Пентус-Розиманнус в социальных сетях.

Серьезную озабоченность вызывает уход за пожилыми людьми и его финансирование. Как отметила Пентус-Розиманнус, вместо выдвижения идеи налога для оплаты расходов на услугу по уходу, об этой проблеме нужно было подумать до разрушения второй пенсионной ступени.

"Финансирование услуги по уходу - это лишь часть растущих затрат на социальные услуги и здравоохранение, связанных со старением населения, и требующих целостного подхода", - отметила она.

По оценке министра финансов, финансировать услугу по уходу можно было бы, увеличив долю подоходного налога, поступающую единице местного самоуправления по месту жительства налогоплательщика, при этом упразднив долю, поступающую государству.

"Мы могли бы обсудить, как увеличить доходную базу местных самоуправлений, чтобы они могли обеспечивать своих людей уходом за престарелыми и покрывать растущее бремя без введения нового налога. Один из вариантов - увеличить доходы местных самоуправлений за счет поступающей государству доли подоходного налога", - пояснила Пентус-Розиманнус.

Ставка подоходного налога на данный момент составляет 20%, из которых 11,96% поступает местным самоуправлениям. По словам министра, ставку подоходного налога можно было бы сократить до 13-15%, при этом вся сумма могла бы поступать в местные самоуправления. "Такое изменение также существенно снизило бы налог на рабочую силу", - добавила она.

Пентус-Розиманнус также считает, что на фоне роста затрат на здравоохранение, помимо пересмотра налоговой системы необходимо увеличить инвестиции в психическое здоровье.

"Например, необходимо серьезно подумать об увеличении суммы, которую работодатели могут свободно инвестировать в медицинское страхование без уплаты налога на спецльготу", - сказал он.





ERR