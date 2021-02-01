Обновлено: Президент Эстонии находится с рабочим визитом в США

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Президент Керсти Кальюлайд с понедельника находится с четырехдневным рабочим визитом в США, где встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем и проведет заседание Совета безопасности ООН, председателем которого в июне является Эстония.

Керсти Кальюлайд. Фото: TIIT BLAAT

В понедельник и вторник президент находится в Нью-Йорке, где встретится с недавно избранным на второй срок генсеком ООН Антониу Гутерришем. В июне Эстония является председателем Совбеза ООН, приоритеты Эстонии — одна из тем встречи. Вторая тема встречи — благополучие женщин и детей и доступность системы здравоохранения для них.

«Как и любой кризис, коронавирусный кризис по всему миру сильнее всего ударил по самым уязвимым — женщинам, детям и молодежи, и наша общая ответственность — приложить усилия, чтобы достигнутое в этой сфере за десятилетия не пропало из-за кризиса. ООН играет в этом центральную роль», - пояснила советник президента по гражданскому обществу Трийн Тоомесаар.

Президент проведет в Нью-Йорке заседание Совбеза ООН, посвященное положению детей в вооруженных конфликтах. Кальюлайд также встретится с руководством ЮНИСЕФ и представителями различных агентств ООН.

«В то же время, ситуация в ряде регионов и сфер остается угнетающей. Каждый день в мире умирают 14 000 детей в возрасте до 5 лет, каждые 13 секунд где-то умирает новорожденный, каждый час при родах умирают 33 женщины. Большей части этих смертей можно было бы избежать — с помощью более доступной медицинской системы, системы образования, улучшения гуманитарной обстановки и состояния прав человека. Поэтому мы не можем просто наблюдать за ситуацией, мы должны действовать», - сказала Кальюлайд.

В среду и четверг президент будет находиться в Вашингтоне, где встретится с руководством Всемирного банка и примет участие в дискуссиях в аналитических центрах Atlantic Council и Heritage.

Президент вернется в Эстонию в пятницу.





BNS