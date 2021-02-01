В отдельных населенных пунктах очень высокая концентрация коронавируса

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Согласно результатам мониторинга сточных вод за эту неделю, на преимущественно зеленом фоне выделяются отдельные населенные пункты с высокими и очень высокими показателями концентрации коронавируса — по сравнению со средним показателем Эстонии концентрация вируса несколько выше в Харьюмаа, Ида-Вирумаа и Центральной Эстонии.

Иллюстративное фото: Pixabay

За неделю карта в целом стала зеленее, но на ней вновь появились отдельные населенные пункты с высокими и очень высокими показателями. «Концентрация коронавируса поднялась до очень высокой в районе водоочистной станции Виймси-Мууга, а также в Ахтме. По сравнению с ними концентрация вируса в пробах с водоочистных станций Йыхви и Рапла немного ниже, но все равно высокая. В то же время, характеризующий средний показатель по Эстонии индекс в течение последних четырех недель стабильно был довольно низким», - сказал руководитель исследования, профессор технологии антимикробных веществ Тартуского университета Танель Тенсон.

Пробы сточных вод берут в начале каждой недели во всех уездных центрах и городах с населением более 10 000 человек. Во время большей распространенности вируса пробы брали и в населенных пунктах поменьше. Поскольку за последние недели распространенность вируса по всей Эстонии была довольно скромной, в этот раз в небольших населенных пунктах пробы не брали.

Взятые в крупных городах пробы отражают среднее содержание вируса в воде, поступившей за сутки на водоочистные станции.

Мониторинг содержания коронавируса в сточных водах позволяет получить предварительную информацию о распространенности вируса до выявления клинических случаев. Он позволяет выявить скрытые очаги заражения и отмечать изменения динамики заражения. Департамент здоровья регулярно информируют о результатах мониторинга.

Для сбора проб Тартуский университет сотрудничает с центром экологических исследований и водными предприятиями, обслуживающими городские водоочистные станции. Анализы образцов проводятся в лабораториях Технологического института Тартуского университета.





BNS