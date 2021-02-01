Во время праздников у спасателей было 578 вызовов

Дата публикации: Вчера, 13:42 Просмотрено: 99

Во время праздников добровольные и профессиональные спасатели получили 578 вызовов, что почти на 300 больше, чем в праздник Иванова дня прошлого года.

Иллюстративное фото: Мартин Дремлюга

Более половины вызовов, а именно 315, были связаны с происшествиями, связанными со штормом – упавшими деревьями на дороги и линии электропередач, сообщил BNS в пятницу пресс-секретарь спасательного департамента.

«Большая часть ущерба, нанесенного штормом, была ликвидирована уже 23 июня. Вчера спасатели получили 37 вызовов после шторма, и большинство из них были из-за упавших на дороги деревьев», - сказал ответственный дежурный спасательного департамента Индрек Интс.

В Иванов день спасатели получили 187 вызовов, связанных с пожарами, из которых 120 были возгорания в лесах и на открытой местности. Из всех вызовов, связанных с возгораниями, только 19 были жалобами на соседей из-за костров. В прошлом году большинство вызовов на пожары были именно из-за непонимания между соседями. В четверг спасатели получили 38 вызова на проверку мест для костров после праздника, где несколько раз сжигали мусор, оставшийся с предыдущего дня.

Во время Иванова дня добровольные и профессиональные спасатели патрулировали места разведения костров, чтобы проверить соблюдение правил безопасности. Всего было проверено 398 костров, недочеты были выявлены в 25 случаях. Чаще всего были разведены слишком большие костры, также в кострах сжигали мусор, а в нескольких случаях у людей не было средств для тушения огня.

В этом году спасательный департамент уже в четвертый раз призывал людей становиться «смотрителями» костра, и 508 человек приняли участие в этой акции. В прошлом году в «смотрители» записались 729 человек. Так как погода в последние дни была жаркой, многие решили не разводить костры, это тоже стало причиной того, что в этом году было меньше «смотрителей», чем в прошлом.

«В целом, во время праздников люди были усердными и хорошо соблюдали правила пожарной безопасности. Помогла также и погода. Прошедшие ливни снизили риски возгорания на природе и помогли быстрее брать под контроль пожары. Несмотря на то, что погода снова стала влажной и снизился риск пожароопасности в западной и северо-западной частях Эстонии, согласно карте пожарного риска государственной метеорологической службы, необходимо помнить, что на большей части материковой Эстонии все еще средний или высокий уровень риска. Поэтому, разводя костёр или делая гриль, нужно соблюдать требования пожарной безопасности», - попросил всех ответственный дежурный спасательного департамента.





BNS