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Дата публикации: Вчера, 11:31 Просмотрено: 143

Благодаря хорошей летней погоде температура воды на многих пляжах поднялась выше 25 градусов.

Пляж Нарва-Йыэсуу. Фото: visitestonia.com

По данным службы погоды Эстонии, самая теплая вода в море на пляже Нарва-Йыэсуу (25,4 градуса). Среди внутренних водоемов самая теплая вода в озере Тамула (26,3 градуса), реке Выханду и Эмайыги в районе Квиссентали (26,1 градуса).

Самая холодная вода в море в Ристна (15,2 градуса), а во внутренних водоемах — в реке Лыве (13,3 градуса).

Официальный пляжный сезон начался 1 июня и продлится до 31 августа.





BNS