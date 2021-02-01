НИЧЕГО ЛИЧНОГО, ТОЛЬКО ПОЛИТИКА. Мэр Нарвы в шаге от вотума недоверия

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Кулуары Нарвского горсобрания несколько месяцев полнятся слухами о готовящемся вотуме недоверия мэру Нарвы Катри Райк. От политической расправы ее спасает одна лишь вера нарвских центристов в то, что мэр будет баллотироваться в их списке и в октябре принесет тысячи голосов.

Катри Райк была избрана мэром Нарвы в предпоследний день 2020 года. Фото: Илья Смирнов / Архив Põhjarannik

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила "Северному побережью", что на последнем заседании Нарвского горсобрания 17 июня некоторые неназванные ею депутаты подтверждали, что вотум недоверия мэру планировался. Утверждалось, что заговорщикам не хватило пяти голосов для получения большинства. В Нарвском горсобрании 31 место, так что большинство начинается с 16-ти.

- Я не дам голову на отсечение, что это утверждение (о вотуме недоверия) абсолютно правдиво. Это не первая попытка за последний месяц выразить недоверие мэру, и это, конечно, напряженная ситуация для ежедневной работы. Но, как говорят в Нарве: ничего личного, это только политика! - прокомментировала Райк.

Мэр от коалиции

Райк была избрана мэром Нарвы в конце 2020 года, когда к власти в городе пришла коалиция местных депутатов от Центристской партии Эстонии (фракция "Kesk") и избирательного союза Катри Райк "Meie Narva". Центристам досталось кресло председателя горсобрания, которое заняла Татьяна Стольфат, недавно возглавившая еще и Нарвский округ партии.

За полгода центристы в Нарвском горсобрании нарастили подавляющее численное большинство, что позволяет им при желании более не считаться с коалиционным партнером и даже сменить мэра. Ради политической самозащиты Райк еще в марте дала понять, что готова баллотироваться на местных выборах в центристском избирательном списке. Сама член Социал-демократической партии Райк прежде была ярым критиком центристского стиля управления местным самоуправлением.

Коалиция фракций "Kesk" и "Meie Narva" на бумаге сохраняется, но, как отметила Райк, коалиционный совет собирался за шесть месяцев всего один раз.

- Хочу подчеркнуть, что отношения между мэром и председателем горсобрания в течение полугода были рабочими и хорошими. Сейчас во всем ощущается дух стремительно приближающихся выборов, - констатировала Райк.

Без центристов не удержится

Председатель фракции "Kesk" Тамара Комлова заверила, что и с их стороны не было заявления о недоверии мэру Катри Райк: "Нет ничего такого, что могло бы послужить причиной".

"Kesk" сильно рассчитывает на то, что мощнейший сборщик голосов Райк пойдет на предстоящие осенью местные выборы в центристском избирательном списке. Если же окажется иначе, то это будет иметь тяжелые политические последствия для мэра.

- Так не делается, и тогда это недоверие человеку, который шел с нами и подписывал с нами коалиционный договор. Надеюсь, что этого не будет - и Катри пойдет с нами. Я верю ей, - сказала Комлова.

Член фракции "Kesk" Антс Кутти, который четыре года назад баллотировался с Катри Райк в ее избирательном союзе "Meie Narva", сказал, что как бы ни сложились обстоятельства, но лично он не поддержит вотум недоверия Райк.

Нынешние "политтехнологические слухи" о якобы готовящемся недоверии ей, по мнению Кутти, это чьи-то проделки, дабы рассорить коалицию.

- Нет ни причины, ни желания для недоверия, а есть, наоборот, желание идти всем вместе и до выборов, и дальше, - сказал он.

Комлова, впрочем, высказалась о том, что коалиционный договор центристов с "Meie Narva" и Катри Райк сейчас скорее нерабочий, а центристы в горсобрании действуют сами по себе. "Нельзя сказать, что мы в тесном сотрудничестве, но у нас нормальные отношения", - почему-то со смехом оценила Комлова прочность коалиции.

EKRE готовы снимать Райк

Активным сторонником смещения Райк с должности мэра выступает в Нарвском горсобрании оппозиционная фракция партии EKRE, состоящая из пяти депутатов. Зампредседателя фракции Ирина Янович подтверждает, что разговоров о вотуме недоверия очень много, но все же сама фракция EKRE такого заявления пока не подала.

Янович заметила, что на заседании горсобрания 17 июня у депутатов из "Meie Narva" и у самой Катри Райк были весьма напряженные лица.

- Мы с удовольствием поддержали бы вотум недоверия за многие вещи, которые Катри Райк делает вперед городского собрания, нарушая Закон об организации местного самоуправления, но ведь должен быть и разум: если есть достаточно голосов, чтобы этот вотум недоверия был поддержан, тогда это сделать реально, если же голосов нет, то неразумно устраивать цирк, - высказалась Янович о том, что EKRE заявит о недоверии Райк только при ясном сценарии прохождения вотума.

Для замены Райк фракция EKRE предлагает кандидатуру прошлого мэра Нарвы - Алексея Евграфова. Однако, как уточнила Янович, на оставшиеся до местных выборов месяцы стоило бы ограничиться кем-то временно исполняющим обязанности. Таковым мог бы стать, например, вице-мэр Сергей Горлач, представляющий в Нарве Партию реформ.





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