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Конвейер новостей / ПроисшествияПропавший в Тарту 71-летний Валерий нашелся

Дата публикации: Сегодня, 16:40 Просмотрено: 49

Полиция просила помощи в поисках 71-летнего Валерия, который пошел в воскресенье, 20 июня, в магазин и не вернулся.

Пропавший в Тарту 71-летний Валерий нашелся
Иллюстративное фото: Lääne prefektuur

Позже внимательный житель Тарту заметил на улице Вакзали сидящего на земле мужчину, которому, как показалось прохожему, требовалась помощь. Человек узнал в нем разыскиваемого Валерия и позвонил на 112. Скорая помощь сейчас проверяет состояние здоровья Валерия.


ERR

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