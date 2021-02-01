В среду и четверг будут развеваться государственные флаги

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В среду в Эстонии в честь Дня победы под Вынну вывесят государственные флаги, которые не буду спускать на Иванову ночь, флаги также будут развеваться в Иванов день, в четверг.

Иллюстративное фото: Илья Матусихис

23 июня — один из трех дней, когда государственные флаги в обязательном порядке вывешивают на всех жилых, коммерческих и офисных зданиях.

В День победы отмечается годовщина победы эстонской армии над Балтийским Ландесвером и освобождения Цесиса (Вынну) от немецких войск 23 июня 1919 года. В 11 часов перед президентским дворцом в Кадриорге Огонь древности и Огонь памяти объединят в Огонь победы и затем президент разошлет факелы с Огнем победы во все уезды. В полдень будут возложены венки к монументу победы в Освободительной войне на площади Вабадузе в Таллинне.

Иванов день — древний летний праздник, главный праздник года в народном календаре.

Флаги поднимают на рассвете 23 июня и спускают в десять вечера 24 июня. Не снятые флаги следует подсвечивать в темное время суток.





BNS