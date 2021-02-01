Обновлено: Ограничения на заполняемость помещений снимаются с 23 июня

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Правительство одобрило решение, в соответствии с которым со среды отменяется требование 50-процентной заполняемости во всех помещениях, где оно до сих пор действовало.

Новый концертный зал Эстонской академии музыки и театра. Фото: Rasmus Kooskora, Jelena Rudi

Правительство одобрило решение, в соответствии с которым со среды отменяется требование 50-процентной заполняемости во всех помещениях, где оно до сих пор действовало.

В соответствии с решением правительства, ограничение упраздняется для всех видов деятельности и мероприятий, которые проводятся в помещениях, передала пресс-служба правительства.

Это значит, что в дальнейшем в помещениях можно будет заниматься спортом, молодежной работой, образованием и деятельностью по интересам, дополнительным обучением и повышением квалификации, проводить спортивные соревнования, спортивные и физкультурные мероприятия, а также находиться в СПА, водных центрах и бассейнах, музеях и выставочных помещениях, проводить публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты и киносеансы, предлагать развлекательные услуги и, не учитывая применявшееся до сих пор ограничение на максимальную заполняемость.

Требование ограничивать максимальную заполняемость перестанет действовать также в магазинах, организациях обслуживания и заведениях общепита. Однако при передвижении и рассадке людей в помещениях по-прежнему необходимо соблюдать принцип рассредоточенности и соблюдать правила дезинфекции.

По оценке департамента здоровья, в ближайшее время Эстония столкнется в негативным влиянием распространения индийского штамма. По нынешнему мнению, индийский штамм распространяется в 1,4–1,6 раза быстрее других штаммов коронавируса.

В настоящее время можно прогнозировать, что падение уровня заражения продолжится еще пару недель, но увеличение доли индийского штамма среди других штаммов уже в июне может привести к новому росту распространения коронавируса. Поэтому по-прежнему очень важно вакцинироваться против COVID-19 и соблюдать правила профилактики, например, меры предосторожности при чихании и кашле, часто мыть руки и т.п.





ERR