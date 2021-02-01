Мониторинг Covid-19: доля взрослых с антителами почти 70 процентов

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Результаты только что завершившегося последнего этапа мониторинга под руководством Тартуского университета показывают, что доля заразных взрослых сократилась до 0,05 процента населения, а доля взрослых с антителами достигает почти 70 процентов.

Иллюстративное фото: ISTOCK

В ходе исследования в период 13-21 июня по случайной выборке протестировали 2244 взрослых жителей страны, позитивный результат теста на коронавирус дали 10 человек. Девять из них уже переболели, а один еще был заразным. Это значит, что на данный момент в Эстонии ориентировочно 500 заразных взрослых, то есть в среднем один совершеннолетний на две тысячи.

Кровь на антитела к коронавирусу взяли у 2277 человек. Антитела выявили у 1854 (67,7 процента) — таким образом, на данный момент антитела ориентировочно есть в среднем у 726 000 взрослых жителей Эстонии. Большинство из них приобрели антитела посредством вакцинации.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского университета Рут Калда, особенно заметно увеличилась доля людей с антителами среди людей среднего возраста и молодых. В возрастной группе 18–39 она за последний месяц выросла наполовину. По словам Калда, на данный момент распространение коронавируса можно сравнить с показателем за начало прошлого лета.

«В том, чтобы жизнь нормализовалась, очень важную роль играет вакцинация. По данным нашего исследования, две трети людей с антителами именно таким образом получили защиту от вируса», - пояснила Калда. Профессор подчеркивает, что вакцинация рекомендуется и переболевшим коронавирусом людям. «У нас нет хороших доказательств длительности иммунитета после болезни. Поэтому для более надежной защиты через шесть месяцев после болезни нужно провакцинироваться», - сказала Калда.

Анализ поведения показал, что одновременно со смягчением ограничений и ростом вакцинации люди стали вести себя свободнее. В то же время, по сравнению с прошлым месяцем близкие контакты с потенциальными инфицированными сократились наполовину. «Это показывает, что вирус отступает и мы сможем летом чувствовать себя свободнее», - сказала Калда.

Завершившийся только что этап был последним этапом мониторинга. Дальнейшая потребность в мониторинге будет зависеть от изменений в распространении вируса. «Мы очень надеемся, что за лето достигнем необходимого уровня вакцинированности, чтобы с осени коронавирус больше не смог прежним образом нарушать нашу жизнь. Благодарю от имени команды исследования всех, кто за последний год принял участие в исследовании. Благодаря вам мы смогли оценить изменение распространенности вируса среди населения и тем самым оказать поддержку в урегулировании сложной ситуации», - сказала Калда.

Исследование проводила научная группа Тартуского университета в сотрудничестве с Synlab Eesti, Medicum и Kantar Emor.





BNS