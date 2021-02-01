Напоминание об опасностях жары и правилах посещения пляжей

Дата публикации: Сегодня, 11:09 Просмотрено: 101

Охватившая страну жара продолжится и в ближайшие дни, что может стать угрозой для здоровья людей и домашних любимцев.

Иллюстративное фото: Fox News

Таллиннский департамент муниципальной полиции напоминает жителям города об опасностях, сопутствующих жаркой погоде, а также правилах пляжного отдыха. Жаркая погода заметно увеличила посещаемость городских плажей. В связи с этим МуПо напоминает, что личные транспортные средства необходимо парковать в соответствии с правилами дорожного движения, не стоит парковать машины на газоне.

На пляж рекомендуется приезжать на общественном транспорте или на легком транспорте (в т.ч. самокатах или велосипедах), чтобы сберечь окружающую среду и избежать проблем с парковкой. В общественном транспорте, как правило, работают кондиционеры, что делает поездку более приятной. На жаре нельзя оставлять детей и домашних животных одних в машине, поскольку даже очень непродолжительное время, проведенное в раскаленном автомобиле, может быть опасным для жизни. Отправляясь на пляж, необходимо запастись достаточным количеством питьевой воды, носить легкий головной убор или иметь возможность спрятаться в тени. Важно помнить, что употребление алкоголя на пляже неприемлемо, а стеклянной таре там не место.

Если вы заметите на пляже или на улицах города пожилого человека, ребенка или животное, страдающих от жары, следует позвонить на номер 112. МуПо также призывает к осторожности в уличных басейнах озера Харку и на реке Пирита. На этих пляжах работают спасатели из фирмы G4S, но тем не менее очень важно соблюдать все правила и беречь себя. Обязанность родителей – обеспечить, чтобы увлекшиеся водными развлечениями дети, не находились там без присмотра взрослых Задача города – чтобы качество воды на пляже Штромки улучшилось, и там снова можно было спокойно плавать. Поэтому купание животных на Штромке и в окрестностях запрещено.

Обращаем внимание, что одна из парковочных площадок пляжа Пикакари предназначена для машин с прицепом – для спуска водных транспортных средств на воду, поэтому обычным машинам там парковаться нельзя. В жару город поливает и охлаждает дороги водой, поскольку раскаленный асфальт может стать скользким.





Красивого и безопасного лета!





Kristiina Rossman

Meediajuht

Kommunikatsiooniteenistus