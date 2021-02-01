Поезда могут опаздывать из-за жары

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Высокая температура воздуха в последние несколько дней стала причиной в нарушении привычной работы эстонских поездов.

Siim Lõvi /ERR

"В последнее время в Эстонии очень жарко, и хотя поезда в основном придерживаются графика, все-таки случаются некоторые перебои, опоздания поездов обоснованы жарой", - сказал руководитель по развитию и продажам фирмы Elron Ронни Конго.

Опоздания поездов связаны с перегревом системы охлаждения и гидравлической системы. Бортовой компьютер выдает сообщение об ошибке, потому что двигатель недостаточно охлаждается и температура двигателя повышается. Продолжать движение с перегретым двигателем невозможно, это может привести к его серьезным повреждениям.

"Будем надеяться, что скоро температура воздуха вернется к привычной отметке и поезда больше не будут опаздывать", - отметил Конго.

По его словам, Elron вместе с производителем поездов сейчас пытаются найти решение проблемы, чтобы избежать ее возникновения в будущем.

Несмотря на некоторые неполадки, Конго считает, что в основном дела с движением поездов идут хорошо и 95% поездов придерживаются графика.

"Проблема не так уж велика, но мы просим прощения у тех людей, которым приходится ждать, и у тех, кто из-за этого опаздывает по своим делам", - добавил Конго.





ERR