Во вторник воздух в Эстонии прогреется до 35 градусов

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По прогнозам, в ночь на вторник в Эстонии сохранится ясная и малооблачная без осадков погода. Ветер юго-восточный 1-7, на побережье порывы до 10 м/с. Температура воздуха ночью 19..24°С.

Иллюстративное фото: pravda.com.ua

Во вторник днем в Эстонии небольшая и переменная облачность. Во втрой половине дня во многих местах пройдёт ливневый дождь, гроза и не исключается град. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с, во время грозы с сильным шквалистым ветром. Температура воздуха днем 30..35, на побережье местами 25°С.

На Чудском озере в ночь на вторник юго-восточный ветер 2-6 м/с. Высота волны 0,3-0,6 м. Без осадков. Видимость хорошая. Температура воздуха 19..20°С.

Во вторник днем в Причудье ветер южный и юго-восточный 3-8, порывы до 12 м/с. Высота волны 0,3-0,9 м. Во второй половине дня пройдёт дождь, гроза и во время грозы сильный шквалистый ветер. Видимость преимущественно хорошая. Температура воздуха днем 30..32°С.





BNS