Люди не понимают, почему они должны возвращать деньги Больничной кассе

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Больничная касса требует возврата компенсации за временную нетрудоспособность с людей, которые весной прошлого года одновременно получили компенсацию от Кассы по безработице. Канцлер права Юлле Мадизе убеждена, что парламенту следует четко прописать правила получения компенсации и основания для ее возврата.

Иллюстративное фото: Автор: Siim Lõvi/ERR

По словам канцлера права, проблемы возникли из-за того, что Больничная касса начала требовать от людей возврата компенсации за временную нетрудоспособность, которую им во время действия чрезвычайного положения прошлой весной выплатили одновременно с компенсацией заработной платы.

Больничная касса требует вернуть деньги и в том случае, если человек был болен сам или ухаживал за больным членом семьи. По оценке Министерства социальных дел и Кассы по безработице, в этом случае требование Больничной кассы неправомерно, но организация все же требует возврата исходя из Закона о медицинском страховании.

Согласно этому закону компенсация за больничный не выплачивается, если человек в тот же период получает облагаемый социальным налогом доход.

"Люди, которые весной 2020 года получили компенсацию заработной платы, не понимают, должны ли они и на каком основании выполнить требование Больничной кассы, поскольку они не могли повлиять на условия выплаты компенсаций, соблюдали правила, не обманывали государство, а органы государственной власти имеют противоречивые взгляды на законность выплаты пособий", – описала суть противоречия Мадизе.

По данным канцлера права, некоторые люди решили оспорить требование Больничной кассы в суде.

В суде пять исков

По состоянию на 18 июня, в Таллиннский административный суд обратились пять человек, от которых Больничная касса требует возврата компенсации. Суд решений еще не принял.

Рийгикогу следует внести ясность

По оценке Мадизе, ситуацию осложняет тот факт, что Рийгикогу практически отказался принимать решения относительно этих компенсаций, передав соответствующие полномочия правительству. Другими словами, парламент не обсуждал и не решал, есть ли у человека право получать одновременно компенсации заработной платы и за временную нетрудоспособность.

Канцлер права указывает на то, что сейчас в вопросе выплаты компенсаций нет правовой ясности. Кроме того, следует подумать, должно ли правительство иметь такую ​​огромную власть при принятии настолько важных решений.

"Закон об услугах и пособиях рынка труда наделяет правительство большими полномочиями по разработке программы занятости. Это значит, что Рийгикогу остается в стороне при принятии ряда важных решений", – отметила Мадизе.

Требования Больничной кассы касаются только весны прошлого года. Возврата компенсации за больничный, полученный одновременно с компенсацией заработной платы во время второй волны коронавируса, Больничная касса не требует.





ERR