Теперь в Эстонии можно продлить рецепты на лекарства через веб-аптеку

Дата публикации: Сегодня, 11:54 Просмотрено: 111

В Эстонии открылась возможность продлить рецепты на медикаменты через интернет — об этом BNS сообщила в пресс-релизе сеть веб-аптек Benu. Теперь такая возможность доступна и, независимо от местонахождения, продление рецепта врачом принимается в течение 15 минут.

Иллюстративное фото: unsplash / National Cancer Institute

По словам владельца веб-аптеки Benu Инге Месек, быстрое и гибкое решение по продлению рецептов стало возможным благодаря объединению веб-аптеки с платформой виртуальных врачебных консультаций MinuDoc.

«Впервые в Эстонии веб-аптека и телемедицина интегрированы между собой. Это позволяет предложить клиентам удобное решение, благодаря которому можно обновить просроченные рецепты через веб-аптеку. Именно летом, когда люди больше находятся вне дома, важно обеспечить гибкую доступность рецептурных лекарств и тем самым снизить нагрузку семейных врачей», - рассказывает Месек.

«Для продления рецепта пациент должен идентифицировать себя в рецептурной среде Benu с помощью ID-kaardi, mobiil-ID или Smart-ID и после выбрать среди выписанных ранее тот рецепт, который необходимо продлить. После этого клиент направляется на страницу MinuDoc, где нужно будет ответить на некоторые вопросы по применению этого препарата, что необходимо для врача, который принимает решение о продлении рецепта», - поясняет Месек и добавляет, что решения о продлении рецептов принимают общие и семейные врачи в течение 15 минут после знакомства с дигитальной историей лечения и ранее выписанными рецептами пациента.

«Решение о продление рецепта приходит клиенту в виде СМС и э-письма не позднее, чем через 15 минут, после чего можно заказать необходимое лекарство с доставкой в ближайшую аптеку, почтовый автомат или курьером на необходимый адрес», - рассказывает Месек о разных возможностях доставки препаратов и добавляет, что при заказе в аптеки доставка бесплатна и выбрать можно среди более чем 80 аптек по всей Эстонии.

«Чаще всего пациенты продлевают противозачаточные препараты, лекарства от аллергии, астмы, диабета и повышенного давления», - говорит Месек и поясняет, что виртуально можно продлить рецепты на медикаменты, используемые курсом, а также для лечения хронических и долговременных заболеваний.

Решение о продлении принимаются квалифицированными общими и семейными врачами в течение 15 минут после знакомства с ранее выписанными рецептами данного пациента. В случае необходимости врач свяжется с клиентом по телефону.





BNS