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Рийгикогу не выразил вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас

Фото: baltias.russian-albion.com

Сегодня на заседании Рийгикогу обсудил инициированный 30 депутатами вотум недоверия премьер-министру Кае Каллас.

Вотум недоверия не был поддержан: «за» проголосовали 36 и «против» – 55 членов Рийгикогу. Для вынесения вотума недоверия требовалась поддержка по меньшей мере 51 депутата.

По словам представившего вотум недоверия члена фракции Консервативной народной партии Эстонии Мартина Хельме, за последние пять месяцев политика Эстонии двигалась в направлении, которое, по оценке инициаторов вотума недоверия, нуждается в наиболее жесткой реакции со стороны парламента.

«Находящееся у власти правительство сознательно наносит ущерб Эстонии, из-за чего Кая Каллас в роле главы правительства потеряла в наших глазах доверие, – указано в вотуме недоверия. – Под руководством Каи Каллас правительство Партии реформ Эстонии и Центристской партии Эстонии пустило на ветер созданные прошлым правительством условия для экономического развития и укрепления оборонной способности Эстонии».

По словам инициаторов вотума недоверия, правительство приняло ряд некомпетентных решений в сфере экономической политики, которые наносят ущерб предприятиям Эстонии, региональному развитию и безопасности государства, то есть благосостоянию населения Эстонии как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. В вотуме недоверия указано, что правительство Каллас останавливает развитие оборонной способности Эстонии, а премьер-министр показала себя некомпетентным руководителем, в том числе и при решении вызванного коронавирусом кризиса.

Премьер-министр Кая Каллас отклонила предъявленные ей обвинения и сказала, что во время ее вступления на должность бюджет государства был в очень плохом состоянии. «Удивительно, насколько безответственно и легкомысленно давались пустые обещания на будущее, – сказала Каллас. – По состоянию на конец года консолидированный долг правительственного сектора составлял почти пять миллиардов евро. По сравнению с 2019 годом это число выросло в два раза. Это также наиболее высокий показатель за последние 20 лет».

«Мое правительство ведет себя честно. Мое правительство не создает государственную бюджетную стратегию с неопределенными сокращениями расходов. Мы не будем притворяться, – сказала Каллас. – В условиях вновь растущей экономики и, частично, благодаря экономическому росту, мы сократим дефицит государственного бюджета более чем на 500 миллионов, так как хорошее состояние государственных финансов создает основу для подготовки к последующим кризисам и падениям, обеспечивает более крепкую экономику и благополучную жизнь».

Каллас подчеркнула, что правительство соблюдает обещания о стабильной налоговой системе. «В последующие четыре года налоговая нагрузка останется на уровне 33 %. В 2021 году налоговая нагрузка составляет 35 %», – сказала она.

Премьер-министр подчеркнула, что расходы на оборону в 2022 году составляют на 59,4 миллиона больше, чем в этом году. На протяжении всего периода государственной бюджетной стратегии расходы на оборону будут выше, чем в этом году. Каллас добавила, что в приоритеты правительства входят союзнические отношения с НATO и США.

Каллас также ответила на вопросы членов Рийгикогу о ее деятельности на посту премьер-министра.

В прениях от имени фракций выступили Хенн Пыллуаас (Консервативная народная партия Эстонии), Хелир-Валдор Сеэдер (Isamaa), Юрген Лиги (Партия реформ), Индрек Саар (Социал-демократическая партия) и Имре Соояэр (Центристская партия).

Стенограмма заседания

Запись заседания можно будет позже посмотреть на канале Рийгикогу в Youtube





Пресс-служба Рийгикогу

Мерилин Круузе