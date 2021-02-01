С четверга можно бронировать время на прививку детям с 12 лет

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C четверга, 17 июня, в Эстонии посредством цифровой регистратуры или государственного информационного телефона 1247 можно бронировать время на вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте с 12 лет вакциной Pfizer. До сего времени от коронавируса было можно вакцинировать детей в возрасте с 16 лет.

Записать ребенка на вакцинацию может родитель или официальный опекун, рекомендуется также, чтобы на процедуру прививки ребенка сопровождал бы взрослый.

В остальном процедура вакцинации проводится так же, как и остальным — надо бронировать время прививки, прийти без опоздания на место, взяв с собой удостоверяющий личность документ. Вакцинация Pfizer проводится с перерывом в шесть недель, срок второй прививки назначается после введения первой дозы.

Детям в возрасте от 12 до 15 лет по состоянию на утро четверга предлагают прививку Pfizer в лечебных учреждениях Харьюского уезда, Ида-Вирумаа, Йыгеваского уезда, Ярвамаа, Ляэне-Вирумаа, Пярнумаа, Раплаского и Тартуского уездов.

В конце мая Европейское агентство лекарственных средств выступило с рекомендацией одобрить использование в Европейском союзе (ЕС) от Covid-19 разработанной компаниями Pfizer и BioNTech вакцины Comirnaty для подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Это первая вакцина от Covid-19, которой в ЕС был дан зеленый свет на вакцинацию подростков.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в мае уже одобрило использование вакцины от Covid-19" Pfizer/BioNTech для детей и подростков в возрасте от 12 до 15 лет.

Рекомендации были даны по результатам клинических исследований с участием 2200 детей. Из привитых в контрольной группе подростков ни один не заразился коронавирусом, среди непривитых заболели 16 детей.

Побочные эффекты от прививок у 12-15-летних были похожи на эффект у 16-летних и старше. Это были боль в месте укола, усталость, головная боль, боль в мышцах и суставах, судороги и повышенная температура, расстройство желудка.

Побочные эффекты обычно легкие или умеренные, нормальное самочувствие восстанавливается в течение нескольких дней после вакцинации. В случае вызывающих тревогу симптомов следует звонить по телефону семейных врачей 1220.

Продолжается регистрация на вакцинацию и остальных возрастных групп, свободные номерки есть по всей Эстонии.

Одной дозой в Эстонии привиты на сегодняшний день уже 533 431 человек, полный курс вакцинации прошли 368 163 человека. Одной дозой привиты 49,2% всего взрослого населения.





BNS