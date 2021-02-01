Первый раунд переговоров Путина и Байдена завершен

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Дата публикации: Вчера, 18:10 Просмотрено: 200

В Женеве проходит встреча президентов США и России. Это первая личная встреча Джо Байдена и Владимира Путина.

Фото: SCANPIX/REUTERS/Kevin Lamarque

В то время как Байден, находящийся в европейском турне, прибыл в Швейцарию во вторник, самолет Путина приземлился в аэропорту Женевы в полдень среды, а кортеж главы российского государства направился прямо на саммит на виллу Ле Гранж.

В контексте напряженных отношений между двумя странами будет затронут широкий круг тем - от контроля над вооружениями и киберпреступности до пандемии коронавируса.

Байден планирует поднять вопросы о предполагаемых кибератаках со стороны российских хакеров, вмешательстве в выборы в США и нарушениях прав человека, сообщил BNS.

Оба президента подчеркнули важность прямого диалога для достижения более стабильных и предсказуемых отношений, несмотря на серьезные политические разногласия.

Путин поблагодарил Байдена за инициирование встречи.

"В отношениях между США и Россией есть ряд вопросов, требующих проведения саммита", - сказал он. "Надеюсь, наша встреча будет плодотворной".

Байден ответил, что всегда лучше встречаться глазу на глаз.

Ни Белый дом, ни Кремль изначально не возлагали на эту встречу больших надежд.

Встреча Путина и Байдена началась, как и планировалось, около 14.30 по эстонскому времени и продлится около 4-5 часов.





ERR