После вакцинации в Эстонии COVID-19 заболели более 80 привитых

Дата публикации: Вчера, 16:15 Просмотрено: 124

После завершения курса вакцинации в Эстонии COVID-19 заболели 86 человек, из которых один получил вакцину Moderna, остальные - Pfizer.

ITK / Raigo Pajula

Такие данные по состоянию на 23-ю неделю имеются у Департамента лекарственных средств. Сообщений о заболевании вакцинированных препаратом AstraZeneca нет.

"Вакциной Comirnaty, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, изначально прививали медицинских работников, у которых вероятность заражения выше из-за контакта с носителями вируса или с больными COVID-19. Зимой и весной уровень инфицирования был гораздо выше, чем сейчас, вирус был широко распространен", - сказала руководитель бюро по надзору за безопасностью лекарственного департамента Майа Уускюла "Актуальной камере" на ETV.

Она отметила, что их статистика может быть неточной, так как информацию о заболевании получают от врачей. "Поскольку информирование является добровольным, то невозможно быть уверенным на 100%", - сказала она. Например, врач не может рассматривать как серьезный побочный эффект и неэффективность вакцины бессимптомную инфекцию, поэтому не сообщает об этом.

Один привитый вакциной Moderna и 79 препаратом Pfizer переболели легко. "Большинство людей поправляются через несколько дней, даже нет средней тяжести заболевания, при которой они должны лежать в кровати", - пояснила Уускюла.

Шесть привитых вакциной Pfizer были госпитализированы, два пожилых человека умерли. "Их иммунная систему уже была в плохом состоянии, вероятно у них не возникло антител. У них было много сопутствующих заболеваний, они умерли от пневмонии", - сказала Уускюла.

Она подчеркнула, что эффективность вакцин на основании имеющейся статистики оценить нельзя. "Чтобы оценить эффективность вакцины, в исследовании надо сравнивать с невакцинированными людьми. Сколько положительных тестов было за определенный период у них и сколько - у привитых", - сказала Уускюла.

Если Департамент лекарственных средств собирает информацию о заболевших с симптомами у врачей, то в статистике Департамента здоровья отражаются все вакцинированные, сдавшие положительный тест на коронавирус. Число инфицированных гораздо больше, но соотношение остается прежним. Положительный тест сдали 56 вакцинированных препаратом AstraZeneca и 517 вакциной Pfizer.

"Здесь важно, сколько человек привиты той или иной вакциной. Вакцинированных препаратом Pfizer в Эстонии больше, поэтому и случаев инфицирования среди них больше", - пояснила главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Керстин-Гертруд Кярблане.

По состоянию на 11 июня среди почти 203 000 вакцинированных препаратом Pfizer инфицированных коронавирусом было 517, или 0,17% от общего числа. По сообщению компании Pfizer, эффективность вакцины составляет 95%, то есть из ста привитых пять могут заболеть.

"0,25% заболевших - очень небольшое количество. Если учитывать качество данных, то этот процент может быть еще меньше. Можно сказать, что эффективность вакцины в Эстонии даже выше 95%", - сказала Кярблане.

Препаратом AstraZeneca привиты почти 80 000 человек, положительный тест на коронавирус был у 56, или 0,07%. Среди завершивших курс вакцинации препаратом Moderna 30 000 человек заболели 7, или 0,02%. Такой же процент заболевших был среди привитых вакциной Janssen - из 16 000 заболели три.

По словам Уускюла, вакцину Moderna вводили сначала пожилым людям, у которых меньше контактов, поэтому меньше риск заразиться. Вакцин Janssen пока введено мало, а распространение коронавируса в стране значительно уменьшилось.

По словам руководителя научного совета Ирьи Лутсар, сравнивать эффективность вакцин на основании этих данных нельзя. "Если мы хотим сравнить одну вакцину с другой, то мы должны рассматривать их в одинаковых условиях. Этого сейчас никто не делает, и в этом нет необходимости", - сказала она.

По данным Департамента лекарственных средств, сейчас поступает все меньше сообщений о заболевании после вакцинации.





ERR