Финляндия примет решение по смягчению ограничений въезда на работу

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Дата публикации: Вчера, 17:30 Просмотрено: 114

Финляндия в четверг примет решение по смягчению ограничений въезда на работу из Эстонии, Швеции и Норвегии, пишет агентство новостей STT.

Фото: Vabariigi Valitsus

По данным STT, правительство Финляндии в четверг намерено смягчить действующие на морской и сухопутной границах ограничения, новые условия начнут действовать по выходным.

Сейчас Финляндия допускает рабочую миграцию между странами ЕС и Скандинавии только авиатранспортом, но не морскими судами.

Финляндия позволяет въезд в страну только тем работникам, работа которых крайне необходима для обеспечения нормального функционирования общества.





BNS