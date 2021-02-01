Дата публикации: Вчера, 16:30 Просмотрено: 148

К утру понедельника в Эстонии от COVID-19 привиты 523 915 человек, курс вакцинации завершили 344 793 человека.

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За минувшие сутки в Эстонии введены 4577 доз вакцины, всего привиты 829 816 человек.

Вакцинация против COVID-19 открыта для всех желающих в возрасте от 16 лет. Записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по адресу www.digilugu.ee и по номеру 1247 с 8 до 20 часов. Новые номерки появляются по мере поступления новых партий вакцины.

По вопросам технического характера или касающимся записи на вакцинацию в электронной регистратуре можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 7943 943 или электронной почте abi@tehik.ee ежедневно с 7 до 22 часов.





BNS