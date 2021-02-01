У Ида-Вирумаа есть потенциал стать вторым туристическим направлением

Дата публикации: Вчера, 14:11 Просмотрено: 148

Туристический кластер Ида-Вирумаа опубликовал карту с летними событиями и важнейшими туристическими аттракционами уезда.

Иллюстративное фото: elu24.ee / Raul Kalev

По словам координатора туризма Ида-Вирумаа Кадри Ялонен, карта включает только новые или обновленные объекты. Среди них –оборудованный буфетом стоместный речной трамвай, который с июля начнет курсировать между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, открывающееся в Каукси долгожданное пляжное здание и морской променад в Силламяэ.

"На променаде в Силламяэ скоро появятся пункты общественного питания. Здорово также то, что Силламяэский музей начнет проводить городские экскурсии", – сообщила Ялонен.

Городские экскурсии также организует Нарвский музей. Кроме того, продолжатся экскурсии на Кренгольм. Участникам экскурсий обещают показать Нарву под непривычным углом.

"Например, шведская Нарва, "Вдоль по Йоала", сады и парки, советская Нарва, – перечислила темы городских экскурсий Ялонен. – Открытие Нарвы вместе с гидом – совершенно иной уровень".

Ялонен отметила, что в этом сезоне Ида-Вирумаа рекламируют как регион рекордов и приключений. Цель – повторить успех прошлого года, когда благодаря кампании показатель остановок в местах размещения достиг 100 000.

"У нашего региона есть потенциал стать вторым по популярности после Таллинна направлением. У нас очень разноплановые предложения, длинные пляжи, отличные приключения", – добавила Ялонен.

Проблемами в сфере туризма она считает недостаточно ровный уровень обслуживания и малую информированность населения.





DELFI.EE