Санна Марин в ответ Кае Каллас: Финляндия готовится к открытию границ

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В ответ на открытое обращение Каи Каллас по поводу введенных Финляндией ограничений премьер-министр Санна Марин сообщила, что Министерство внутренних дел готовится к открытию границ.

Иллюстративное фото: FinnishGovernment

Об этом в пятницу сообщил портал новостей вещания, отметив, что Министерство внутренних дел Финляндии готовит предложение к заседанию правительства на следующей неделе. Предложение должно будет способствовать безопасному передвижению пассажиров как по морю, так и наземными видами транспорта, сказала Марин финской газете Ilta-Sanomat.

Марин подчеркнула важность безопасного смягчения ограничений. Если заболеваемость коронавирусом в обеих странах утихнет, Финляндия снимет ограничения, сделав это безопасным образом.

Говоря о продолжающемся запрете въезда в страну по морю, премьер-министр пояснила, что в самолете пассажиров меньше, поэтому ситуацию можно лучше держать под контролем. Кроме того, разрешение авиасообщения позволило проверить системы массового тестирования пассажиров.

В финских СМИ в пятницу было опубликовано открытое обращение Каи Каллас к Санне Марин в связи с положением работающих в Финляндии эстонцев.

"Уже четыре с половиной месяца дети в тысячах эстонских семьях скучают по отцам и матерям, надеясь, что те приедут на выходные домой. Грустно, что их надежды не оправдываются неделями, и решение проблемы не предвидится. Дорогая Санна, такое положение невозможно в Европейском союзе", – написала Каллас.





BNS