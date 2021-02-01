В Эстонии вводятся в действие новые цифровые сертификаты COVID

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В Эстонии с четверга вводятся в действие новые цифровые сертификаты COVID в соответствии со стандартом Европейского Союза, и в дополнение к сертификату иммунизации жители Эстонии также могут создавать на портале для пациентов подтверждение перенесенного заболевания и отрицательного теста.

Иллюстративное фото: cgdev.org

Защищенные от признаков подделки удостоверения позволят в будущем безопаснее передвигаться по ЕС. Цифровая система сертификации COVID в ЕС будет полностью функционировать с июля.

С четверга на портале пациентов можно создать для себя три новых сертификата, подтверждающих вакцинацию, перенесенный COVID-19 или отрицательный результат теста на коронавирус.

«От COVID-19 частично или полностью вакцинированы более полумиллиона эстонцев , и это число растет на десятки тысяч каждую неделю. Кроме того, среди нас более 100 000 тех, кто переболел COVID-19. Новые COVID -удостоверения дадут возможность упростить путешествия и сделать их безопаснее, а также участвовать в крупных мероприятиях в Эстонии», - сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

«С сегодняшнего дня Эстония вводит в действие комплексное для всего всего ЕС решение подтверждения здоровья, то есть три разных сертификата, подтверждающих вакцинацию против COVID-19, отрицательный результат теста или перенесенное заболевание. В настоящее время все три сертификата все еще используются только в нескольких странах. К 1 июля страны к этому постепенно присоединятся», - пояснила директор TEHIK Катрин Рейнхольд.

Ранее установленные национальные сертификаты о вакцинации по-прежнему действительны и остаются на портале для пациентов. В июне также создается сертификат, соответствующий требованиям Евросоюза.

Сертификаты COVID прежде всего предназначены для использования на пограничных переходах.

Цифровой сертификат COVID ЕС не является паспортом или проездным документом и не является предварительным условием для пересечения границы, но может, например, предоставлять освобождение от самоизоляции в зависимости от требований в стране назначения. Во время путешествий нужно всегда учитыватьтребования, действующие в стране назначения, дополнительную информацию на сайте: https://reisitargalt.vm.ee/





BNS