В Йыхвискую школу технологий было подано 3300 заявок

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3300 человек выполнили тест на когнитивные способности, который является первым отборочным этапом при поступлении в Йыхвискую школу технологий. Следующий отборочный тур будет представлять из себя спринт – 3-ех недельное интенсивное обучение, куда будут приглашены 600 лучших кандидатов. Позже из их числа будут отобраны 200 человек, которые осенью приступят к изучению программирования.

Фото: Архив "НГ"

“Статистика по кандидатам более или менее такая, как мы изначально и предполагали. Она показывает, что подобный инновационный подход к обучению нравится людям из разных сфер деятельности. Было достигнуто планируемое количество заявлений – более 3000. Мы получили около 500 ходатайств из Ида-Вирумаа, а 40% кандидатов – женщины. Неожиданно большой интерес к школе проявили жители Латвии, из этой страны пришло около десятой части всех заявлений. Средний возраст участников составил 30 лет”, – говорит Элле-Мари Паппель, соруководитель Йыхвиской школы технологий.

600 лучших кандидатов, которые пройдут в следующий этап, представляют собой достаточно мультикультурное сообщество. “40% людей, которые прошли в следующий этап, указали в качестве языка общения – эстонский. Остальные отметили, что их язык общения русский или английский. Треть кандидатов, прошедших в следующий тур, являются женщинами. Средний возраст составляет 27 лет”, - говорит Паппель. Географически 600 лучших кандидатов распределились между Таллинном, Тарту и Кохтла-Ярве. Из уездов лидируют Харьюмаа (40%) и Ида-Вирумаа (20%). Всех кандидатов, которые прошли в следующий тур, оповестят о дальнейших шагах.

Во время интенсивных занятий по программированию кандидатам нужно будет решать различные задачи как индивидуально, так и в командах. 3-ех недельный период интенсивного обучения будет проходить в том числе и по выходным, и потребует постоянного внимания. Будут оцениваться не уже имеющиеся знания, а логическое мышление и способность учиться. Летний спринт и деятельность школы будут происходить в Силламяэ в Центре профессионального образования Ида-Вирумаа до того момента, когда будет готово здание школы в Йыхви в 2022 году. И в Силламяэ, и в Йыхви также есть бесплатное жилье для студентов.

Йыхвиская школа технологий – это новая школа программирования для взрослых, которая поможет снизить растущую нехватку разработчиков программного обеспечения. Школа разнообразит образовательный ландшафт Эстонии и предложит новые возможности развития местным жителям и Ида-Вирускому региону в целом. Инициаторами идеи создания Йыхвиской школы технологий выступили Таавет Хинрикус, Марек Кийза, Мари-Лийз Киттер, Маарья Пехк, Мерлин Сеэман, Райнер Штернфельд, Эде Тамкиви и Мартин Виллиг.



Элле-Мари Паппель

Соруководитель школы kood/Jõhvi