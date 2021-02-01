Банк Эстонии выпустит в обращение монету в 2 евро с особым дизайном

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Банк Эстонии выпустит 16 июня в обращение монету номиналом 2 евро с особым финно-угорским дизайном.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Mathieu Stern

Тираж монеты 1 000 000 экземпляров, тираж монетных карт - 12 000, а стоимость одной карты составляет 10 евро.

Монеты и монетные карты можно приобрести с полудня 16 июня в интернет-магазине Omniva. В музейном магазине и почтовых отделениях Банка Эстонии монеты продаваться не будут.

«На этот раз Eesti Pank выпускает в обращение совершенно особую монету. Она посвящена нашим корням как народа. Эстонцы являются частью финно-угорских народов, которые помимо своего языка и генетического наследия, имеют схожие мировоззрение. В обращение выходит монета в 2 евро, имеющая символическое значение», - сказал президент Банка Эстонии Мадис Мюллер.

На новых памятных монетах изображены солнце, лось, охотник и водоплавающие птицы с наскальных рисунков каменного века на озере Янисъярви в Карелии. Наскальные изображения озера Янисъярв внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Монета оформлена Аль Палдроком и Мадисом Пылдсааром.

Специально разработанные монеты номиналом 2 евро являются законным платежным средством во всей зоне евро. Они будут доступны в банках и в рознице с 16 июня.

Монеты чеканились на Литовском монетном дворе.

Памятную монету и монетную карту президент Банка Эстонии Мадис Мюллер представит на VIII Всемирном конгрессе финно-угорских народов в Тарту в Эстонском национальном музее.

Предки финно-угорских народов происходят из региона Уральских гор. Национальную независимость имеют три финно-угорских народа: эстонцы, финны и венгры. Европейский Союз также является древней средой обитания некоторых меньших народов, таких как саамы и ливы. В России проживает около двадцати финно-угорских народов.





BNS