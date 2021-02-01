Депутаты от Эстонии подали в Еврокомиссию запрос по поводу Финляндии

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Все избранные от Эстонии в Европейский парламент депутаты направили в Еврокомиссию совместное обращение, в котором призвали комиссию обеспечить соблюдение принципа свободного передвижения людей в ЕС и властями Финляндии.

Иллюстративное фото: niis.org

Об этом BNS сообщил один из подписавшихся, евродепутат Урмас Паэт. По его словам, свои подписи под обращением поставили также его коллеги Андрус Ансип, Марина Кальюранд, Рихо Террас, Яна Тоом, Свен Миксер и Яак Мадисон.

Евродепутаты отметили, что, хотя в соответствии с правилами Шенгена есть возможность временно восстановить пограничный контроль на внутренних границах ЕС, при условии, что эти меры пропорциональны и носят ограниченный и временный характер, всё же они должны быть последними в условиях чрезвычайного положения и быть пропорциональными.

«Введенные финскими властями меры уже давно таковыми не являются. Таким образом, Финляндия нарушает действующий в ЕС принцип свободного передвижения людей, в результате прямо уже пострадали и продолжают страдать многие люди», - отмечается в обращении.

В своем обращении евродепутаты призвали Еврокомиссию выяснить, какие конкретные шаги и в какие сроки комиссия намерена предпринять, чтобы принцип свободного передвижения людей в ЕС восстановился бы и в отношении Финляндии.

Евродепутаты также спросили в своем обращении, что Еврокомиссия намерена предпринять, если Финляндия продолжит игнорировать принцип свободного передвижения.





BNS