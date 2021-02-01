Ограничения на время работы кафе и ресторанов отменят с 11 июня

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Ограничения на время работы кафе и ресторанов будут отменены уже на этой неделе вместе со смягчением ряда других мер.

Иллюстративное фото: Архив "НГ"

"Ограничение на время работы отменят. Его не будет ни для мероприятий, ни для предприятий общественного питания", - сказал во вторник ERR министр госуправления Яак Ааб.

По его словам, ночные клубы и бары смогут работать хоть до утра при условии, что они будут соблюдать требование половинной заполняемости помещений.

Кроме того, в одном помещении смогут одновременно находиться не более 600 человек.

Ааб также напомнил, что ограничения на продажу алкоголя были отменены еще с 1 июня.

Министр отметил, что уровень эпидемиологического риска в Эстонии понизился с красного до оранжевого, и оснований сохранять жесткие ограничения больше нет. "Поскольку статистика [новых случаев заражения] падает очень быстро, то к Иванову дню будет более-менее нормальная жизнь", - сказал Ааб.

По его словам, смягчение остающихся ограничений будет обсуждаться правительством на следующей неделе.

Согласно распространенному позднее официальному сообщению правительства, с 11 июня разрешены мероприятия в помещениях максимум для 600 человек при условии половинной заполняемости, а в мероприятиях в наружных условиях на ограниченной территории смогут принимать участие до 1000 человек.

Такие же ограничения по числу участников начнут действовать для музеев, выставок и спортивных мероприятий, но в случае последних в число участников будут включаться также зрители. В случае спорта высоких достижений отменяются ограничения на число участников в группе и ограничения по времени.

В спа, саунах, бассейнах и пр. водных центрах смогут одновременно находиться до 600 человек при половинной заполняемости помещений.

На предприятиях общественного питания больше не будет ограничиваться число людей за одним столом, но следует учитывать требование рассредоточения посетителей.

В магазинах и предприятиях сферы обслуживания будут действовать требования рассредоточения посетителей и половинной заполняемости помещений.

Принятые правительством во вторник принципиальные решения будут утверждены на заседании правительства в четверг.





ERR.EE