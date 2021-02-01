Лавли Перлинг намерена баллотироваться в председатели Isamaa

Дата публикации: Сегодня, 14:32 Просмотрено: 92

На пост председателя Isamaa намерена баллотироваться возглавляющая правое крыло партии Лавли Перлинг.

Лавли Перлинг. Фото: buller.ee

Перлинг считает, что 20 июня, когда Isamaa изберет нового председателя, для партии наступит возможность восстановить широкую поддержку в обществе, предпринять рывок в развитии, наладить сотрудничество с экспертами и специалистами. «У нас есть люди, идеи и план для этого. Преображение Isamaa - это не внутреннее дело партии. Эстония нуждается в этом, и люди этого ждут от нас», - отметила Перлинг.

По ее словам, для повышения уровня жизни каждого человека необходимо принимать нелегкие решения, исходящие из интересов Эстонии — предложить налоговую реформу, начать диалог о реформе в сфере здравоохранения и образования, преобразовать экономическую среду, повысить конкурентоспособность страны в мировом масштабе. Если экономика будет в порядке, можно будет поднять уровень жизни каждого. «Сильная нация, сильная экономика и сильное государство вместе предлагают решения», - отметила Перлинг.

«С июня перед Isamaa могут быть поставлены три цели - стать ведущей оппозиционной силой, обеспечить присутствие Isamaa по всей Эстонии и вывести партию в тройку крупнейших на парламентских выборах 2023 года», - отметила Перлинг.





BNS