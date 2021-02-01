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Конвейер новостей / РеспубликаКриминальная полиция ведет обыск в департаменте окружающей среды

Дата публикации: Сегодня, 13:04 Просмотрено: 143

Центральная криминальная полиция ведет в среду обыск в Таллиннском департаменте окружающей среды и коммунального хозяйства в связи с возбужденным уголовным делом.

Криминальная полиция ведет обыск в департаменте окружающей среды
Иллюстративное фото: dv.ee

По словам мэра Таллинна Михаила Кылварта, Центральная криминальная полиция проводит обыск в помещениях департамента окружающей среды и коммунальных услуг в связи с расследованием возможного нарушения закона о госпоставках.

«Насколько нам известно, один нынешний и один бывший сотрудник департамента окружающей среды и коммунальных услуг подозреваются в нарушении закона о госзакупках в связи с одним из договоров от 2018 года», - сказал Кылварт.

Он подтвердил, что объем информации сейчас у городских властей очень ограничен. «Мы обязательно будем сотрудничать с полицией и надеемся вскоре прояснить ситуацию», - добавил Кылварт.


BNS

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