В Эстонию перебирается все больше уроженцев Украины и Индии

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Согласно статистике миграции за последние годы, больше людей приезжает жить в Эстонию, чем покидает страну, при этом особенно заметен интерес к жизни в Эстонии уроженцев Украины и Индии, отмечает департамент статистики Эстонии.

Иллюстративное фото: newindianexpress.com

Поскольку естественный прирост долгое время оставался отрицательным, положительное сальдо миграции помогает поддерживать стабильность населения, отмечают аналитики департамента статистики Эстонии Терье Трасберг и Кристьян Эрик Лойк.

С 2015 года миграционный баланс Эстонии остается положительным. В прошлом году в Эстонию приехало почти на 3800 человек больше, чем покинуло страну. По сравнению с 2019 годом количество иммигрантов уменьшилось почти на 2000 человек, а количество эмигрантов - чуть менее, чем на 400 человек. Меньшее количество как въезжавших, так и отъезжавших в основном связано с вызванными коронавирусом ограничениями.

Качество миграционной статистики во многом зависит от того, зарегистрировано ли изменение страны проживания. Используемая методология позволяет выявить и незарегистрированную миграцию, но в этом случае информация как из стран происхождения, так и из стран назначения является неполной. Хотя качество данных регистров для определения стран миграции с годами улучшилось, этот анализ основан на стране рождения иммигрантов и мигрантов.

Иммиграция и эмиграция за последние шесть лет следовали схожему ритму. Больше людей приезжает в Эстонию, чем покидают страну. Наибольшее количество резидентов прибыло в 2019 году и уехало в 2016 году. Наибольшее положительное сальдо миграции было в 2018 году, когда в Эстонию прибыло на 7000 человек больше, чем уехало. Однако динамика по стране рождения более нестабильна, чем миграция в абсолютном выражении в целом, и картина стран происхождения мигрантов стала за последние шесть лет значительно более разнообразной. Доля рожденных в Эстонии уменьшилась как среди иммигрантов, так и среди эмигрантов.

В 2015–2019 годах список основных стран иммиграции не изменился: Россия, Украина и Финляндия. Однако в прошлом году произошли перемены: Украина опередила Россию. За шесть лет произошло больше изменений. Италия и Испания выпали из первой десятки, а их место заняли Беларусь и Индия. Значительно увеличилась и доля иммигрантов, родившихся в Латвии.

В последние годы в Эстонию прибывало в среднем по 1500 иммигрантов, родившихся на Украине, это число имеет с годами тенденцию к росту и в прошлом году впервые превысило 2000.





BNS