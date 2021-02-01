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Председатель Центристской партии и спикер Рийгикогу Юри Ратас не будет баллотироваться в президенты на предстоящих выборах главы государства, сообщает ERR.

Юри Ратас. Фото: commons.wikimedia.org

Как политик заявил во вторник в интервью Vikerraadio, центристы продолжают поиски кандидата на пост главы государства как внутри партии, так и за ее пределами. На вопрос о его желании баллотироваться в президенты и не связан ли его отказ с отсутствием поддержки со стороны Партии реформ, Юри Ратас ответил, что он никогда не говорил, что станет претендовать на пост главы государства.

"Мне кажется, что это скорее было желание СМИ играть с этим именем (именем Ратаса - прим. rus.err.ee). Я никогда не говорил, что баллотируюсь в президенты", - сказал председатель Центристской партии.

По словам Юри Ратаса, он намерен вывести центристов на муниципальные выборы и сам будет баллотироваться в Таллиннское городское собрание.





BNS