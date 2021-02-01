Эстония на месяц заняла пост председателя в Совете безопасности ООН

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Эстония с 1 июня на один месяц занимает пост страны-председателя в Совете безопасности ООН.

Фото: icds.ee

По сообщению МИД, Эстония планирует поднять на высоком уровне вопросы новых угроз безопасности. «Мы подчеркнем неразрывную связь между гарантиями прав человека и мира, безопасностью и предотвращением конфликтов», - заявляет МИД.

Поскольку Эстония является основным переговорщиком по Афганистану в Совете Безопасности ООН, планируется внести вклад в улучшение ситуации в Афганистане. Эстонии также важна безопасность Балтийского региона. Кроме того, в рамках своего председательствования Эстония будет способствовать повышению прозрачности деятельности Совета Безопасности ООН и разработке методов работы.

Министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс отметилав рамках председательста в Совете безопасности Эстония работает над тем, чтобы об Эстонии помнили как об успешном переговорщике с определенными принципами. «Наряду с обычной рабочей программой решено провести в июне пять специальных мероприятий, три из которых будут на высоком уровне. Мы проведем заседания высокого уровня по кибербезопасности и Афганистану, мы также ищем решения для облегчения страданий детей в очагах конфликтов и подчеркиваем неразрывную связь между гарантиями прав человека и мира, безопасностью и предотвращением конфликтов. Эстонии также важна безопасность Балтийского региона», - сказала Лийметс.

Постоянный представитель Эстонии при ООН Свен Юргенсон отметил, что в дополнение к вышесказанному Эстония всегда готова реагировать на актуальные кризисы. «Имеющийся опыт Совета Безопасности показал, что кризисы могут возникать и обостряться очень быстро. Примером является прошлая неделя, когда проблема Беларуси была доведена до внимания международного сообщества - мы были инициаторами этого вопроса в Совете Безопасности. В рамках председательствования Эстония также будет способствовать повышению прозрачности деятельности Совета Безопасности ООН и формированию методов его работы», - сказал Юргенсон.





BNS