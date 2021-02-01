Добровольцы спасли почти 22 000 жаб, лягушек и тритонов

Дата публикации: Вчера, 17:05 Просмотрено: 133

Этой весной добровольцы спасли на дорогах 21 891 спешащее на свадьбу земноводное. В рамках прошедшей в десятый раз кампании ”Спасение лягушек” примерно за два месяца было проведено 29 спасательных акций по всей Эстонии. Соблюдая предписания департамента здоровья, добровольцы по меньшей мере 516 раз ходили помогать лягушкам перебираться через опасные для земноводных отрезки шоссе.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Lasse Kolb

”Несмотря на необычную ситуацию, множество людей не посчитало трудным прийти поздним вечером на обочины дорог в разных регионах Эстонии, чтобы помочь одним из самых незащищенных и находящихся под угрозой животным — лягушкам, жабам и тритонам — безопасно пересечь проезжую часть. ”Это греет душу и подтверждает, что людям интересно и важно, что происходит в дикой природе. Большое спасибо всем добровольцам!”, — сказал руководитель инициативы ”Спасение лягушек” Хенри Тимуск.

Самый массовый период миграции земноводных длился с начала апреля по начало мая. Самая многочисленная миграция и спасение лягушек прошло в деревне Поркуни, в Ляэне-Вирумаа, где с помощью добровольцев от гибели на дороге было спасено 7001 земноводное. Следом шли спасённые лягушки в Пылтсамаа (6043), Астангу (2027), Раэ (1195) и Кауниссааре (965). В общей сложности были спасены лягушки в 29 местах по всей Эстонии. Всего спасли 20055 обыкновенных жаб, 1334 травяные лягушки, 344 остромордых лягушки, 134 обыкновенных тритона, 21 прудовую лягушку, 2 съедобных лягушки и 1 чесночницу обыкновенную. Больше информации о результатах кампании ”Спасение лягушек” можно найти здесь.

В дополнение к акции по спасению лягушек Эстонский Фонд природы сделал предложение о кратковременном закрытии участков дорог, находящихся в самых крупных миграционных коридорах земноводных. Это самый лучший способ защитить земноводных на пути миграции. Благодаря отзывчивости самоуправлений, были временно закрыты участки дорог в Тарту на улице Ихасте, в Таллинне на улице Астангу и в деревне Поркуни на улице Вийнавабрику.

Цель инициативы ”Спасение лягушек” — спасти мигрирующих земноводных от гибели на шоссе и повысить осведомленность населения об эстонских земноводных, их образе жизни и важной роли для нашей экосистемы. Помощь в спасении лягушек оказывают как акции по спасению, так и более внимательное движение на наиболее опасных в период миграции земноводных участках дорог. В долгосрочном плане следует создать на этих участках устойчивые и хорошо спланированные лягушачьи туннели. За десять лет благодаря усилиям добровольцев спасено почти 155 000 жизней земноводных.

Проект поддерживает Центр инвестирования в окружающую среду (KIK).





ERR.EE