В проект эстонской атомной электростанции инвестируют миллион евро

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Еще в ноябре 2020 года шведская государственная энергетическая компания Vattenfall расширила свое сотрудничество с эстонской компанией с Fermi Energia, подписав соглашение о намерениях с целью изучить возможность строительства малого модульного реактора (ММР) в Эстонии. Теперь Vattenfall приняла предложение стать миноритарным акционером Fermi Energia, инвестировав в компанию один миллион евро.

Калев Каллеметс и Торбьорн Вальборг. Фото: Vattenfall

«Наряду с инвестициями, Vattenfall поделится своими ноу-хау и примет участие в исследовании стоимости строительства, цепочек поставок, оценки возможности возведения и обслуживания малой атомной электростанции, а также финансирования проекта. ММР – это инновационная ядерная технология будущего, которая не использует природные ископаемые. В аспекте того, что Эстония находится на первом месте по выбросам CO2 на киловатт-час среди всех стран-членов ЕС, внедрение такой технологии – это очень перспективный проект для Эстонии», - отметил Торбьорн Вальборг, старший исполнительный вице-президент компании Vattenfall.

В рамках расширенного партнерства будет продолжено изучение технологии ММР и перспектив развертывания такого реактора в Эстонии к 2035 году. Помимо Vattenfall, Fermi Energia сотрудничает и с другими европейскими энергетическими компаниями: все участники делятся своими наработками и опытом, получают новые практические знания о технологиях малых реакторов.

«Мы считаем, что настоящая декарбонизация экономики Эстонии предполагает надежное, доступное, низкоуглеродное энергоснабжение за счет атомной энергии. Для Эстонии подходят только малые модульные реакторы, которые в настоящее время разрабатываются в США, Канаде и Великобритании. Отличные показатели безопасности на многочисленных атомных электростанциях компании Vattenfall и ее миссия "отказ от ископаемого топлива за одно поколение" подтверждают, что эта компания является для нас правильным партнером по технологии ММР», - пояснил директор Fermi Energia Калев Каллеметс.

По его словам, инвестиции позволят расширить команду и ее компетенции, а также вести активную просветительскую работу с населением, проводить учебные программы и исследования. Все это может помочь правительству Эстонии принять научно обоснованное решение по поводу развертывания здесь малого модульного реактора. «В ближайшие годы мы вместе с Vattenfall проведем несколько исследований по внедрению MMP, посетим действующие объекты и проведем учебные курсы, что принесет реальную пользу как Эстонии, так и Швеции», - добавил Каллеметс.

По словам главы отдела производства энергии Vattenfall Десире Комстедт, эти инвестиции будут способствовать дальнейшему расширению и укреплению отношений между компаниями. «Мы видим потенциал в бизнес-модели Fermi Energia и ее перспективах достичь своей цели – подать заявку на получение принципиального соглашения о внедрении технологии ММР в Эстонии в 2026 году», - поясняет она.

Сегодня Эстония имеет наибольший показатель выбросов CO2 на киловатт-час среди всех стран-членов ЕС. Эстонское правительство сформировало рабочую группу из представителей министерств, чтобы оценить возможность и необходимость внедрения ядерной энергетики в Эстонии. Рабочая группа в сотрудничестве с международными экспертами анализирует, подходит ли ядерная энергетика для обеспечения бесперебойного углеродно-нейтрального производства энергии в Эстонии.

Vattenfall – это шведская государственная энергетическая компания, которая обслуживает десять ядерных реакторов: семь – в Швеции, три – в Германии, и является вторым по величине производителем электроэнергии в Европе. Vattenfall также работает в Финляндии, Дании, Великобритании и Нидерландах.

Эстонская компания Fermi Energia изучает возможности внедрения в Эстонии малого модульного реактора нового поколения для обеспечения бесперебойного энергоснабжения страны и достижения климатических целей.





Mihkel Loide

Fermi Energia