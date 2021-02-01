Спасательный департамент призывает к осторожности во время купания

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В преддверии официального начала купального сезона во вторник спасательный департамент напоминает, что во время купания важно соблюдать меры предосторожности, чтобы бодрящее закаливание не превратилось в трагедию.

Иллюстративное фото: unsplash.com / Erik Dungan

«С точки зрения несчастий на воде, этот год был печальным – за последние пять месяцев утонули 17 человек, и это еще до купального сезона, из них семеро были рыбаками», - сказал эксперт отдела превенции спасательного департамента Микко Виркала.

В этом году люди тонули из-за того, что поскальзывались и споткнувшись падали в воду, несчастья на воде происходили и на водных транспортных средствах. Также причиной утопления было чрезмерное употребление алкоголя и беспечность. Из 17 утонувших у восьмерых было алкогольное опьянение или подозрение на алкогольное опьянение.

«Роковым может стать и небольшое количество алкоголя. Употребивший алкоголь человек быстрее устает, а его рефлексы работают медленнее. Также нередки случаи, когда в алкогольном опьянении человек не может адекватно оценить свои навыки плавания. Будет достаточно лишь нескольких мелких совпадений и поход в воду станет последним», - подчеркнул Виркала.

Идти купаться стоит в знакомом месте. Решив искупаться в незнакомом месте, нужно заранее узнать о его особенностях. Конечно, плавать нужно вместе с друзьями или близкими, чтобы проследить друг за другом и при необходимости позвать на помощь. «Особенно внимательно у воды нужно следить за детьми, так как они чувствуют опасность гораздо меньше, чем взрослые. Поэтому детям нужно рассказать и об опасностях, связанных с водой», - напомнил Виркала родителям.

Идя купаться нельзя переоценивать свои возможности. Надежнее всего купаться на той глубине, где ноги достают до дна.

Перед началом купального сезона спасательный департамент проверил информационные стенды в самых популярных местах для купания. Из 715 инфо-стендов 104 были повреждены. В 60 случаях была сломана табличка с информацией, в 58 случаях – повреждены или отсутствовали спасательные средства, в 30 случаях стенд был перевернут, сломан или подожжен. В полном порядке оказались 611 инфо-стендов.

Спасательный департамент заменит сломанные информационные таблички, а задача владельца стенда – позаботиться о том, чтобы спасательные принадлежности были в порядке и на месте.

«На инфо-стендах должны быть все необходимые спасательные средства для того, чтобы в случае несчастья, нуждающемуся в помощи можно было бы помочь как можно быстрее, и при этом не подвергать себя опасности. На стенде можно найти информацию и руководство, а также спасательные принадлежности. Нужно помнить, что отсутствие спасательного круга может стоить чьей-то жизни. Каждый стенд пронумерован, чтобы в случае беды центр тревоги мог понять, где произошло происшествие, и быстрее отправить помощь. Поэтому очень важно, чтобы к купальному сезону на стендах и под рукой были все необходимые средства для спасения на воде», - объяснил Виркала.

Для того, чтобы обратить внимание купающихся на безопасность, в этом году в 200 наиболее опасных местах для купания будут установлены дополнительные информационные таблички, чтобы привлечь внимание к несчастным случаям на воде, вызванным чрезмерным употреблением алкоголя.





BNS