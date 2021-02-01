Lux Express вновь открывает автобусную линию на Санкт-Петербург

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С 9 июня Lux Express вновь запустит автобусное сообщение по маршруту Таллинн-Санкт-Петербург: автобусы будут отправляться из обоих городов четыре раза в неделю.

Фото: google.com / Andrei Babkov

По словам главы международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, пассажиры и автобус будут пересекать границу точно так же, как и раньше: «Обе страны установили четкие правила и ограничения в отношении того, кто, как и при каких условиях может пересекать границу. В остальном пересечение границы точно такое же, как и полтора года назад, когда автобус Lux Express пересек восточную границу Эстонии в последний раз».

Изначально рейсы будут выполняться четыре раза в неделю. По понедельникам и пятницам автобус отправляется из Таллинна в 7:00 и из Санкт-Петербурга в 17:15. По средам и воскресеньям рейс отправляется из Таллина в Санкт-Петербург в 15:45 и из Санкт-Петербурга в Таллинн в 7:30 утра. Все маршруты делают остановки в Таллинне в Мустакиви, в Йыхви, в Силламяэ и в Нарве – за исключением рейсов, отправляющихся из Таллинна по средам и воскресеньям, которые останавливаются только в Нарве.

Реммель выразил надежду, что вновь открытая линия продолжит работу и после летнего сезона. «Уже в июне Санкт-Петербург примет турнир подгруппы чемпионата Европы по футболу, что, безусловно, повысит спрос на поездки, если на стадион будут допущены зрители. Тем более, что во время чемпионата Европы по футболу поезда между Хельсинки и Санкт-Петербургом ходить не будут», - добавил Реммель.

По словам Ингмара Рооса, исполнительного директора Lux Express, открытие регулярной линии было согласовано с официальными учреждениями. Обеспечение безопасности пассажиров и водителей – наш главный приоритет. Во время поездок следует обязательно носить маски. Мы раздаем маски бесплатно, проводим влажную уборку всего автобуса после каждой поездки, а также обновили программное обеспечение систем вентиляции во всех автобусах, что значительно увеличивает долю свежего воздуха в салоне», - добавил Роос.

В поездках в Санкт-Петербург доступны все обычные преимущества Lux Express, а кроме того, за полцены можно купить дополнительное место рядом с вашим местом, чтобы насладиться более приватным путешествием.





Сандер Сыырумаа

Руководитель по маркетингу и коммуникации Lux Express