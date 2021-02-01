Эстонию посетит лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская

Конвейер новостей / РеспубликаЭстонию посетит лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская
Дата публикации: Сегодня, 09:48 Просмотрено: 66
В начале следующей недели Эстонию с визитом посетит лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская.
Об этом BNS сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что Светлана Тихановская начнет свой визит в Эстонию 31 мая в понедельник с посещения Кадриорга, где встретится с президентом Керсти Кальюлайд и затем примет участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства.
В течение дня Светлана Тихановская встретится также со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном и членом парламента Урмасом Рейнсалу.
Вечером Тихановская посмотрит на сцене Vaba Lava постановку „Error 403“, посвященную трагическим событиям революции в Белоруссии. Режиссер спектакля — основатель Свободного театра Беларуси Николай Халезин.
BNS