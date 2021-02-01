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Дата публикации: Сегодня, 09:48 Просмотрено: 66

В начале следующей недели Эстонию с визитом посетит лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская.

Эстонию посетит лидер оппозиции Белоруссии Светлана Тихановская
Светлана Тихановская. Фото: commons.wikimedia.org

Об этом BNS сообщила канцелярия президента Эстонии, отметив, что Светлана Тихановская начнет свой визит в Эстонию 31 мая в понедельник с посещения Кадриорга, где встретится с президентом Керсти Кальюлайд и затем примет участие в совместной пресс-конференции с главой эстонского государства.

В течение дня Светлана Тихановская встретится также со спикером Рийгикогу Юри Ратасом, министром иностранных дел Эвой-Марией Лийметс, председателем комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоном и членом парламента Урмасом Рейнсалу.

Вечером Тихановская посмотрит на сцене Vaba Lava постановку „Error 403“, посвященную трагическим событиям революции в Белоруссии. Режиссер спектакля — основатель Свободного театра Беларуси Николай Халезин.


BNS

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