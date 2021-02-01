Ратас: Зеленый поворот должен работать на благо людей, а не в ущерб

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Спикер Рийгикогу Юри Ратас на состоявшейся в Ида-Вирумаа встрече с работниками сланцевой промышленности и профсоюзами отметил, что зеленый поворот должен работать на благо людей, а не в ущерб их благополучию.

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"Горючий сланец является одним из основных полезных ископаемых Эстонии. Нужно подумать, как мы можем продолжать использовать его на благо наших людей. Годами сланец обеспечивал наши дома электричеством и теплом, а суда по всему миру - топливом. К настоящему времени как государство, так и занятые в этой сфере предприятия пришли к пониманию необходимости изыскивать новые методы и технологии использования горючего сланца», - сказал Ратас.

По его словам, задача государства - гарантировать наилучшее применение сланца, тем самым способствуя увеличению общественного благосостояния. «В этом году цены на квоты неуклонно росли, и изменения, инициированные на уровне ЕС для достижения климатической нейтральности, вынуждают нас искать инновационные решения, - пояснил он. - Обновление требует времени, в то же время в Эстонии должна быть обеспечена безопасность электроснабжения, и не следует забывать, что спрос на сланцевое масло на мировом рынке остается высоким».

«Решения должны работать на благо людей, а не в ущерб их благополучию, - отметил Ратас. - На карту поставлены средства к существованию тысяч семей. Поэтому стоит продвигаться вперед со строительством маслозавода, который обеспечит рабочие места и доход по крайней мере еще на 15 лет. Также важно достичь соглашений, которые позволят беспрепятственно внедрять инновации в использование горючего сланца».

Ратас посетил Kiviõli Keemiatööstus, электростанцию Eesti Energia в Аувере и Viru Keemia Grupp, а также встретился с работниками Enefit Power и представляющими химиков, горняков и специалистов в области энергетики лидерами профсоюзов. Ратас также посетил промышленный парк Кохтла-Ярве и карьер Айду и провел веб-встречу с руководителями уездной кассы по безработице, центра предпринимательства и союза самоуправлений.

BNS