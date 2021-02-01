Каллас и Столтенберг обсудили коллективную оборону и сдерживание

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Премьер-министр Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили предстоящий саммит НАТО, а также коллективную оборону и сдерживание.

Премьер-министр Кая Каллас и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: скриншот c youtube.com

Каллас и Столтенберг обсудили предстоящий в середине июня саммит НАТО и самую важную задачу альянса - укрепление коллективной обороны и сдерживания. «Нет сомнений в том, что НАТО останется опорой трансатлантической безопасности. Уверена, что саммит станет мощным сигналом нашего единства и прочности трансатлантических связей», - сказала Каллас, подчеркнув, что НАТО есть и останется краеугольным камнем эстонской и евроатлантической безопасности.

Премьер-министр также поблагодарила генерального секретаря НАТО за руководство процессом обсуждения будущего Североатлантического союза и за внесенные предложения.

Каллас также подчеркнула, что НАТО нужно идти в ногу с изменениями и адаптироваться к новым вызовам, будь то новые и революционные технологии, последствия изменения климата для безопасности или киберполитика. «Эстония готова быть в авангарде этих дискуссий », - сказала Каллас, поблагодарив от имени Эстонии за присутствие союзников и за Балтийскую миссию воздушной безопасности.

Премьер-министр и генсек НАТО обсудили вопрос Беларуси. Во вторник постоянные представители стран-членов НАТО обсудят вынужденную посадку самолета и задержание активиста оппозиции.

По словам Каллас, НАТО следует осознавать угрозу со стороны России. «Операции на Украине и на территории союзников по НАТО вызывают крайнюю тревогу, поэтому НАТО нужно продолжать поддерживать соседей России», - сказала Каллас, указав в качестве примера на Украину и Грузию, открытые для российского давления и пропаганды.

BNS