Вакцинированные от COVID-19 получат освобождение от карантина

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Правительство Эстонии приняло принципиальное решение продлить действующие правила карантина до 31 декабря 2021 года. Новых правил прохождения карантина устанавливать не планируется, однако для вакцинированных от коронавируса освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим будет продлено с полугода до года.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что с полугода до года продлится также освобождение от самоизоляции при пересечении границы.

В соответствии с принципиальным решением правительства, человек, вакцинированный от COVID-19, на целый год получит освобождение от карантина в случае близкого контакта с заболевшим. Отсчет времени начинается с момента завершения курса вакцинации.

Для людей, переболевших COVID-19, продолжит действовать освобождение от карантина прежним сроком на полгода, считая с момента, когда человек выздоровел или врач признал его незаразным.

В остальном карантинные правила остались прежними.

Правительство в четверг приняло принципиальное решение, соответствующее распоряжение планируется принять на следующей неделе.

BNS