Мартин Хельме: фракция EKRE в Нарве - это курьез

Дата публикации: Сегодня, 13:39 Просмотрено: 126

Председатель Консервативной народной партии (EKRE) Мартин Хельме назвал курьезом появление фракции консерваторов в Нарвском городском собрании, заверив, что местный депутат Лариса Оленина не будет вступать в партию, а также не планирует баллотироваться в ее списке на осенних муниципальных выборах.

Мартин Хельме. Фото: commons.wikimedia.org

"Мы не планируем принимать ее в партию, в нашем списке на следующих местных выборах она баллотироваться не планирует", - высказался о Ларисе Олениной Мартин Хельме в среду вечером в интервью передаче "Первая студия" на телеканале ETV.

При этом он признал, что Лариса Оленина разделяет ценности EKRE.

"Оленина говорит, что ей нравится консервативная семейная политика, консервативная иммиграционная политика и наша позиция в сфере энергетической промышленности", - добавил он.

По словам Хельме, Оленина вступила во фракцию EKRE в Нарвском горсобрании, но появление самой этой фракции - это курьез, поскольку в 2017 году партия в выборах в Нарве не участвовала.

"В Нарве в выборах участвовали разные избирательные союзы, разные члены избирательного списка Центристской партии разбежались, и сейчас у нас есть один депутат в Нарвском горсобрании (Алексей Мяги - прим. rus.err.ee) который сформировал нашу фракцию, и некоторые другие люди к ней присоединились", - сказал Мартин Хельме.

По словам Хельме, у EKRE есть очень простой план относительно кандидатов для участия в следующих местных выборах в Нарве. В список войдут "проэстонски настроенные" молодые люди, которые говорят по-эстонски.

Лидер партии добавил, что это будут новички в политике, а не бывалые деятели с опытом смены списков и сомнительным прошлым.

"Как сказал Мартин Хельме, он не волнуется по поводу Олениной. Лариса Оленина разделяет консервативные семейные ценности, консервативную иммиграционную политику и нашу позицию по энергетике. Но насколько Мартин Хельме знает, Лариса Оленина не планирует вообще баллотироваться на местных выборах осенью этого года. В любом случае вопрос по формированию списка решает нарвское отделение партии. В целом партия нацелена на людей, особенно молодых, которые думают о благополучии Эстонии. В то же самое время мы всегда поддержим желание Ларисы Олениной идти на выборы вместе с нами. Что касается курьеза фракции, то если быть корректным в переводе с эстонского на русский язык, то курьез не во фракции EKRE в городском собрании Нарвы, а в её появлении в конце депутатского созыва, ведь 4 года назад партия EKRE на местных выборах в Нарве не участвовала", - прокомментировал выступление Мартина Хельме член правления нарвского отделения EKRE Янек Одинец.

"Стану ли я баллотироваться на местных выборах? Этот вопрос будет зависеть от очень многих моментов. На данный момент я и моя семья считаем, что участвовать в депутатских делах мне уже достаточно", - говорила Лариса Оленина в интервью rus.err.ee 6 мая, которое до сих пор не было опубликовано.

По словам политика, не добавляет сил и негативный поток комментариев в ее адрес.

"Сначала меня называли поганой центристкой, теперь я стала никому неугодной, поскольку вступила во фракцию EKRE. И это тоже вызвало негатив. Поэтому есть смысл подумать о том, что происходит у нас в Эстонии, стоит ли быть активным человеком. Сегодня такая ситуация, что ты становишься грушей для битья, если имеешь отличное от большинства людей мнение. Никто не оценивает ни твои человеческие качества, ни твои были заслуги. Поэтому, наверное, есть смысл отходить от этих дел", - добавила Лариса Оленина.

"Но обещаю, что до октября буду активно работать в горсобрании. Покоя нынешней нарвской власти я не дам", - заключила опытный депутат.

В муниципальной политике Лариса Оленина дебютировала в 1996 году, когда прошла в Нарвское горсобрание по списку Объединенной народной партии Эстонии, получив 271 голос. С тех пор она не пропустила ни одних местных выборов и каждый раз избиралась в горсобрание, но уже в списке Центристской партии. Свой лучший результат Оленина показала в 2017 году, когда получила 399 голосов.

ERR.EE