Танель Кийк: вклад семейной медицины в вакцинацию от COVID-19 неоценим

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В среду, 19 мая, в Эстонии отмечается День семейных врачей. По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, семейные врачи и их команды – это ближайшие к дому специалисты в сфере здоровья, чья роль и вклад как в профилактику вирусов, так и в вакцинацию от COVID-19 неоценимы.

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Об этом BNS сообщила пресс-служба Министерства социальных дел. «В связи с кризисом COVID-19 нагрузка на центры семейных врачей значительно возросла. Во время кризиса семейные врачи и их бригады были рядом с людьми, консультировали пациентов и помогали им быстро пройти тестирование в случае подозрения на инфекцию. Вклад семейных врачей в вакцинацию от COVID-19 неоценим. Мы достигли высокого охвата вакцинацией пожилых людей в большинстве регионов благодаря семейным врачам и семейным медсестрам, которые приглашали, убеждали и неустанно отвечали на вопросы о вакцинации пациентов из своего списка», – сказал министр здоровья и труда Танель Кийк.

Более 60 процентов всех прививок было сделано в центрах семейных врачей. Уже в одиннадцати регионах охват вакцинацией людей старше 70 лет превысил 70 процентов, в семи регионах – 75 процентов. На сегодняшний день вакцинированы почти 60 процентов всех людей, подверженных риску заражения COVID-19.

«Доверие жителей Эстонии к семейным врачам и медсестрам заслуженно высокое, и поэтому готовность людей к вакцинации также высока. Я благодарю всех семейных врачей и семейных медсестер за их приверженность и вклад, а также за то, что они отстаивают здоровье своих пациентов», – добавил министр Танель Киик.

По словам министра, в последние годы были предприняты несколько важных шагов по укреплению первичной медицинской помощи, и ряд изменений все еще готовится.

«По всей Эстонии открываются новые центры здоровья, которые предлагают лучшие и более современные условия работы для семейных врачей и их команды, а также более широкий спектр услуг для пациентов. Кроме того, мы внесли необходимые изменения в законодательство для поддержки приема на работу молодых семейных врачей и также в центры семейных врачей, работающих в отдаленных регионах. Важно, чтобы вхождение молодых семейных врачей в семейную медицину происходило более гладко, с другой стороны, мы должны поддерживать и удерживать уже работающих семейных врачей в этой ответственной сфере, чтобы обеспечить постоянную доступность услуг семейного врача во всех регионах Эстонии», – отметил министр Танель Кийк.

19 марта 2019 года Эстонское общество семейных врачей, департамент здоровья, больничная касса и министерство социальных дел заключили договор о сотрудничестве, чтобы обеспечить продолжительность работы услуг семейного врача.

В соглашении подчеркивалось, что доступность первичной помощи во всех регионах Эстонии является приоритетной задачей государственной системы здравоохранения.





BNS