С 18 мая можно записаться на вакцинацию от COVID-19 по номеру 1247

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С сегодняшнего дня, 18 мая, можно бронировать время вакцинации от COVID-19 по государственному информационному номеру 1247. По телефону можно будет забронировать время в любой центр вакцинации по всей Эстонии. Позвонив по этому же номеру, вы сможете получить ответы на все вопросы, связанные с вакцинацией от COVID-19. Информационный центр работает с 8:00 до 20:00.

Иллюстративное фото: unsplash / Berkeley Communications

По словам заместителя руководителя рабочей группы по вакцинации от COVID-19 Аркадия Попова, информационный центр поможет снизить нагрузку на государственную э-регистратуру и повысить доступность вакцинации. Многим людям также удобнее записываться на вакцинацию по телефону. «Если к моменту вашего звонка закончились номерки на вакцинацию, то их нельзя будет забронировать и по телефону. Сейчас мы находимся в ситуации, когда люди очень заинтересованы в вакцинации, но вакцины на всех желающих не хватает. Однако вакцины добавляются каждую неделю и в мае или в июне все желающие смогут получить первую дозу вакцины», – сказал Аркадий Попов.

Также велика вероятность того, что и информационный центр будет перегружен. «Просим терпения и понимания», – добавил Аркадий Попов.

«Максимально быстрая вакцинация имеет решающее значение для более быстрого восстановления нормальной жизни в Эстонии. Центр тревоги решил помочь. Регистрация на вакцинацию по телефону – это альтернатива, если это невозможно сделать через э-регистратуру», – отметила генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела.

Помимо информационного центра время вакцинации можно также забронировать в государственной э-регистратуре по адресу www.digilugu.ee. В приложении карты можно найти ближайшее место вакцинации и информацию о регистрации на русском языке: https://vaktsineeri.ee/ru/covid-19/idu-vakczinirovatsya/. Место вакцинации не связано с официальным местом жительства человека – каждый может записаться на прием в подходящем для него месте по всей Эстонии. Несовершеннолетних должен записать их законный представитель.

Вчера вечером в 19:00 запись на вакцинацию от COVID-19 открылась для всех желающих от 16 лет. В понедельник вечером будет добавлено около 25 000 новых номерков, большинство из них на июнь. Дальнейшее время будет добавляться по мере поступления вакцины.

По состоянию на утро вчерашнего дня в Эстонии от COVID-19 вакцинировано 401 317 человек, что составляет 37,4 процента взрослого населения.





В понедельник, 17 мая, в 19:00 в Эстонии откроется возможность регистрироваться на вакцинацию от коронавируса для людей от 16 лет, как предполагается, будут выделены дополнительные 25 000 номерков по всей Эстонии.

Время вакцинации можно забронировать в цифровой регистратуре digilugu.ee. Возможность найти ближайшее место вакцинации и информацию о регистрации также имеется на сайте vaktsineeri.ee. В ближайшие дни появится возможность бронировать время вакцинации по телефону.

Место вакцинации не связано с официальным местом проживания человека - можно забронировать время в любом удобном регионе Эстонии. Однако при этом следует учитывать, что и вторую дозу вакцины (Pfizer/BioNTech или Moderna) через шесть недель надо будет получить там же, отметил руководитель Ляэне-Таллиннской центральной больницы Аркадий Попов в интервью программе "Кофе+".

По сообщению Министерства социальных дел, BNS