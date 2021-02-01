Министерство финансов составило стратегию финансовой грамотности

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Министерство финансов завершило составление документа «Финансово грамотная Эстония. Стратегия финансовой грамотности жителей Эстонии на 2021–2030 годы» - это видение распространения в Эстонии финансовой грамотности и план действий по достижению этой цели.

Иллюстративное фото: stolitsa.ee

«Все больше и больше людей проявляет интерес к финансовой грамотности, в том числе к накоплению и вложению денег. Для того, чтобы у всех была благоприятная среда для получения новых знаний, мы разработали концепцию и план по распространению в Эстонии финансовой грамотности, - сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. - Люди, которые разумно управляют своими финансами, более удовлетворены и более предприимчивы. Они, безусловно, также вносят хороший вклад в благополучие и упорядоченность государственных финансов. От последнего зависит, как обстоят дела в Эстонии в целом».

Стратегия финансовой грамотности формулирует совместно согласованные цели, расставляя приоритеты в областях и направлениях деятельности, важных на период ее действия, а также индикаторы достижения результатов посредством сотрудничества. В стратегии сформулированы три цели: финансовая грамотность доступна для всех, финансовая грамотность используется повседневно для принятия решений, а благоприятная среда поощряет применение финансовой грамотности.

Одна из целей стратегии — сделать возможности обучения доступными для всех: обучение должно носить систематический характер от детского сада до университета, должны быть дополнительные возможности для заинтересованных лиц и преподавателей, а также доступ к необходимым учебным материалам. С другой стороны, цель состоит в том, чтобы люди использовали познания в сфере финансов в повседневной жизни, например, чтобы планировать свои расходы / доходы в долгосрочной и краткосрочной перспективе, учитывать финансовые возможности и потребности. Кроме того, люди должны обладать знаниями в области инвестирования и предпринимательства и при необходимости знать, куда обратиться за помощью в решении финансовых вопросов. Поддерживающая среда означает, что поставщики финансовых услуг действуют ответственно и исходят из благополучия клиента, финансовая среда благоприятствует широкому спектру инвестиционных продуктов с разумными затратами и простым содержанием, а правовая среда поддерживает и защищает потребителей там, где это необходимо. Доступны инструменты для принятия финансовых решений, и люди не попадают в сети финансовых мошенников.

Пропаганда финансовой грамотности направлена на повышение удовлетворенности и качества жизни людей, чтобы, действуя более разумно, они чувствовали себя более защищенными с финансовой точки зрения в своих повседневных решениях и повышали свое благосостояние.

«Краеугольным камнем продвижения финансовой грамотности является тесное сотрудничество между частным, государственным и третьим секторами с целью достижения синергетического эффекта, обращаясь к целевым группам, - подчеркнула Лийзи Кирх, координатор по вопросам финансовой грамотности Министерства финансов. - Для координации сотрудничества нужно иметь долгосрочное видение и действовать систематично, чтобы избежать ситуации, когда каждый работает самостоятельно в пределах возможностей своей организации. Именно здесь Министерство финансов хочет внести свой вклад в качестве центрального координатора сотрудничества».

Кроме того, Министерство финансов также играет центральную роль в консолидации информации, являясь посредником в контактах и осуществляя мониторинг общих событий в данной сфере, составляя периодические сводки.

В плане действий на ближайшие годы мероприятия по сотрудничеству сгруппированы по целям. Например, для достижения цели повышения доступности финансовой грамотности деятельность клубов наставничества преподавателей финансовой грамотности распространится на всю Эстонию, продолжатся мероприятия в рамках программы обучения в области предпринимательства и карьеры «Успех и действие», а также будет разработан электронный курс финансовой грамотности для взрослых.

В части второй цели - применение финансовой грамотности для принятия повседневных решений - будет проведен анализ, например, системы инвестиционного счета и внесены предложения по ее совершенствованию, а также предложены способы оказания более действенной помощи людям, имеющим долги. Мероприятия, запланированные для создания благоприятной среды, то есть для реализации третьей цели, включают, например, повышение осведомленности для предотвращения финансового мошенничества и создание системы внесудебного урегулирования споров, связанных с финансовыми услугами.

«Наши партнеры внесли свой вклад в разработку стратегии финансовой грамотности, предоставив вводные данные, а также выразив готовность участвовать в реализации мероприятий в будущем, - добавила Кирх. - Мы можем стать финансово грамотными только действуя сообща, и теперь у нас есть четкая цель, к которой мы будем двигаться вместе».

Финансовая грамотность - это набор навыков, знаний, взглядов и поведения, которые необходимы для принятия разумных финансовых решений и обеспечения экономического благополучия своей семьи.

BNS