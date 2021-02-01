IKEA отзывает посуду серий Heroisk и Talrika

Конвейер новостейIKEA отзывает посуду серий Heroisk и Talrika
Дата публикации: Сегодня, 10:02 Просмотрено: 34
IKEA отзывает тарелки, миски и кружки из серий посуды Heroisk и Talrika и советует немедленно прекратить их использование и вернуть их IKEA, деньги за возвращенную продукцию вернуть, при этом не нужно будет предъявлять чек за покупку.
IKEA постоянно тестирует свою продукцию, чтобы обеспечить ее соответствие стандартам и законодательству, но обратная связь от клиентов показала, что продукция этих серий может биться.
Поскольку содержащиеся в разбитой посуде горячие напитки или еда могут привести к появлению ожогов, IKEA в качестве меры предосторожности отзывает всю посуду этих серий.
Предъявлять чек для возвращения посуды и выплаты денег не обязательно, достаточно принести посуду в таллиннский пункт выдачи IKEA.
BNS