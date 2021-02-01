Квалификация строителей должна быть указана в постановлении министра

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Пленум госсуда в понедельник признал антиконституционной ситуацию, в которой министр экономики и инфраструктуры не установил требования к образованию и опыту работы компетентных в строительной сфере лиц, а предоставил это решение совету по профессиональной квалификации.

Иллюстративное фото: unsplash / Brett Jordan

Рассматривался случай, в котором дорожный строитель добивался квалификации дипломированного дорожного инженера 7. Комиссия по квалификации отказала ему, поскольку уровень образования не соответствовал установленным советом по профессиональной квалификации критериям.

Административный и окружной суды не удовлетворили жалобу строителя, но у административной коллегии госсуда возникли подозрения, что права жалобщика были ограничены антиконституционным образом.

Пленум госсуда решил, что в соответствии со строительным кодексом требования к квалификации в сфере строительства следовало утвердить постановлением министра экономики и инфраструктуры, отсутствие этого постановления противоречит конституции.

По оценке пленума, подобная ситуация нарушает свободу выбора профессии и предпринимательства жалобщика, поскольку строительный кодекс разрешает занимать часть связанных со строительством профессий только при наличии основанной на образовании и опыте работы квалификации или иного сертификата компетенции. Это ограничение оправдано сопутствующими деятельности в этих сферах рисками для жизни, здоровья, имущества человека и окружающей среды.

Поэтому министру следует максимально быстро ввести требования к образования и опыту работы, которые позволят предоставлять квалификацию в сфере строительства. Госсуд подчеркнул, что строительный кодекс не позволяет министру передавать эти полномочия органам системы квалификации.

Все выданные в строительной сфере свидетельства о квалификации останутся в силе до истечения срока действия, но незавершенные производства по присвоению квалификации могут быть завершены только после того, как вступит в силу постановление министра. Ходатайство жалобщика следует после этого незамедлительно рассмотреть вновь.

BNS